Нападающий «Спартака» Данила Прошляков может перейти в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, питерский клуб может подписать контракт с 19-летним футболистом и отдать его в аренду.

Дело в том, что форвард не хочет играть за дубль «Зенита», а гарантировать место в основном составе ему не могут.

Чемпион России хотел заполучить Прошлякова еще зимой, но тогда сделка сорвалась.

В сезоне-2018/19 игрок провел 22 матча в молодежном первенстве и забил 19 голов.