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    «Чемпионат»: «Зенит» нацелился на форварда «Спартака» Прошлякова

    Нападающий «Спартака» Данила Прошляков может перейти в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, питерский клуб может подписать контракт с 19-летним футболистом и отдать его в аренду.

    Дело в том, что форвард не хочет играть за дубль «Зенита», а гарантировать место в основном составе ему не могут.

    Чемпион России хотел заполучить Прошлякова еще зимой, но тогда сделка сорвалась.

    В сезоне-2018/19 игрок провел 22 матча в молодежном первенстве и забил 19 голов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии31
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      Рейтинг: +246

      Вальдемар IV 31 минуту назад

      у спартака молодежь тоже дербанит лазурь, не только у краснодара

      1
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      Рейтинг: +3176

      Klaido 43 минуты назад

      опять гомосеки пытаются скупить все и вся....
      а у нас как обычно: разбазариваем молодняк, потом скупаем втридорога полушлак

      1
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      Рейтинг: +12989

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Агент завёл всех в дебри.

      0
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      Рейтинг: +396

      OBOLEV 52 минуты назад

      Соловьев стайл ) Если он так хорош, то Кононов ему даст шанс. Если нет, то зачем он нужен Зениту?! Берите Комличенко)))) это же топ !!!!

      0
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      Рейтинг: +4042

      subbotaspartak 56 минут назад

      Нет слов.
      А в команде нет игроков.

      0
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      Рейтинг: +484

      Олег Колесов 1 час назад

      Своих раздаём, чужих покупаем.

      2
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      Рейтинг: +1038

      general.lizyukov 1 час назад

      19-летнее чудо из дубля Спартака требует гарантированное место в основе Зенита? Он совсем ку-ку?!
      При всем критицизме к обеим командам, это всё-таки топ-клубы нашей лиги, достаточно регулярно играющие в Европе. А тут нечто, не имеющее никаких достижений и заслуг, такие требования немыслимые выдвигает. Отправьте его в аренду в Томь, пусть как Дзюба закаляется.

      4
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      Рейтинг: +284

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Бред. Место в основном составе ни одному футболисту не гарантировано. Так что это очередная утка от новостников

      1
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      Рейтинг: +2595

      Viper for CSKA 1 час назад

      В условиях, когда Спартак стал заметно активнее привлекать молодежь, решение крайне неосмотрительное. У Зенита в этом компоненте ситуация в лучшую сторону однозначно не изменилось. Думаю, логичнее всего остаться, если на него рассчитывают. Если, нет, то команды второй восьмерки, к примеру, Уфа - отличный вариант. Чертаново ещё есть, игроков на конвеере производит. Зенит, в любом случае, абсолютно худший вариант. Если так не хочется играть за Спартак, но хочется в топы , то Краснодар с ЦСКА, да и Локомотив, смотрятся на порядок логичнее, чем питерцы.
      Хотя логика подсказывает оставаться и доказывать профпригодность.

      2
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      Рейтинг: +80

      BRAZILES 1 час назад

      куда *** смотрят селекция Спартака ?

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