15 клубов РПЛ проголосовали за введение VAR. Против выступил только «Урал»

Все хотят на этом мутном деле наВАРиться.А будет как всегда:Проклятия в адрес судей у проигравших,и тихое удовлетворение в победителей.Да ,ещё и простуженные глотки ожидающих решения "парней за стеклом" футболистов и примёрзшие к ледяным газонам задницы.
Сегодня проходит общее собрание клубов РПЛ.
На обсуждение был вынесен вопрос об использовании в чемпионате России видеоассистента арбитра (VAR). За его внедрение в Премьер-лиге проголосовали 15 команд. Против выступил только «Урал».
Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов негативно выказывался о VAR.
В сезоне-2018/19 видеоассистент арбитра применялся в полуфинале Кубка России и в стыковых матчах за право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.
Президент «Урала» – о VAR: «Да в Европе все плюются от него! Это же судьи так отмазываются за свои ошибки»