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    15 клубов РПЛ проголосовали за введение VAR. Против выступил только «Урал»

    Сегодня проходит общее собрание клубов РПЛ.

    На обсуждение был вынесен вопрос об использовании в чемпионате России видеоассистента арбитра (VAR). За его внедрение в Премьер-лиге проголосовали 15 команд. Против выступил только «Урал».

    Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов негативно выказывался о VAR.

    В сезоне-2018/19 видеоассистент арбитра применялся в полуфинале Кубка России и в стыковых матчах за право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.

    Президент «Урала» – о VAR: «Да в Европе все плюются от него! Это же судьи так отмазываются за свои ошибки»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:40
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3909

      Агасфер 1 час назад

      Все хотят на этом мутном деле наВАРиться.А будет как всегда:Проклятия в адрес судей у проигравших,и тихое удовлетворение в победителей.Да ,ещё и простуженные глотки ожидающих решения "парней за стеклом" футболистов и примёрзшие к ледяным газонам задницы.

      0
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      Рейтинг: +6254

      KLIM777 1 час назад

      Договорнячки сложнее катать будет

      3
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      Рейтинг: +4045

      subbotaspartak 1 час назад

      Где-то и поможет.
      Может.

      1
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      Рейтинг: +276

      O-Z 1 час назад

      Уралу вообще в рпл делать нечего. Либо убирать призедента нужно, а то как вторая смородина себя ведёт.

      0
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      Рейтинг: +238

      Вальдемар IV 1 час назад

      странно что москва и питер за вар это ведь для них смерть, или и там уже свои будут сидеть

      -1
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      Рейтинг: +958

      Фанат Рубина 2 часа назад

      ой да в пень их. нах их слушать вообще!

      1
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      Рейтинг: +6652

      parevg 2 часа назад

      Странно, весь сезон жаловались на судейство, и против ВАР...

      2
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      Рейтинг: +178

      99-й 2 часа назад

      А че по лимиту то?

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