15 клубов РПЛ проголосовали за введение VAR. Против выступил только «Урал»

Сегодня проходит общее собрание клубов РПЛ.

На обсуждение был вынесен вопрос об использовании в чемпионате России видеоассистента арбитра (VAR). За его внедрение в Премьер-лиге проголосовали 15 команд. Против выступил только «Урал».

Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов негативно выказывался о VAR.

В сезоне-2018/19 видеоассистент арбитра применялся в полуфинале Кубка России и в стыковых матчах за право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.

Президент «Урала» – о VAR: «Да в Европе все плюются от него! Это же судьи так отмазываются за свои ошибки»