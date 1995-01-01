Президент «Урала» – о VAR: «Да в Европе все плюются от него! Это же судьи так отмазываются за свои ошибки»

Президент «Урала» Григорий Иванов​ прокомментировал решение КДК РФС оставить в силе красную карточку полузащитника Эрика Бикфалви, полученную в ответном полуфинальном матче Кубка России с «Арсеналом» (2:2).

Главный судья встречи Сергей Карасев удалил румынского футболиста за нарушение на Зелимхане Бакаеве после просмотра видеоповтора. Таким образом хавбек пропустит финальную встречу с «Локомотивом».

«Обратились к VAR, и что? Удалили. А теперь окончательно лишили человека финала. Понимаете? Эрик – наш лидер, он к этому шел. А они его сразу же прибили! Вопиющий беспредел. Восемь инспекторов сидят там в одной упряжке и принимают такое решение. Великие, блин! Поддержали... Типа VAR все видит. Да в Европе все плюются от него! Многие хотят от него отказаться!

Это же судьи так отмазываются за свои ошибки. Эрик не хотел травмировать Бакаева. Какое нафиг удаление? Вы чего?! Зачем он поставил пенальти в ворота «Арсенала»? Я тоже против таких пенальти! А Бикфалви ничего не хотел. Он просто шел в борьбу. Ему надо было в воздухе что ли ногу убрать?! Вы с ума сошли?! У нас в футболе самые умные люди – это судьи.

Они думают, что наш болельщик дурак, что зрители ничего не понимают. Футболисты и тренеры, мол, тоже ничего не знают... Одни судьи в курсе всего. Не надо было удалять Бикфалви и пенальти в ворота «Арсенала» не стоило ставить. Все этот VAR», – сказал Иванов.