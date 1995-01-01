«Мутко против»: Бердыев пытается получить от «Ростова» 38 миллионов рублей

По информации телеграм-канала «Мутко против», бывший тренер «Ростова» Курбан Бердыев пытается получить от клуба 520 тысяч евро (около 38 миллионов рублей). Специалист считает, что данную сумму ростовчане задолжали ему за досрочный разрыв контракта.

Как утверждает источник, именно задолженность перед тренером стала причиной того, что руководство «Ростова» не договорилось с Бердыевым о его возвращении.

«Помимо Курбана Бекиевича, денег с «Ростова» хотят и остальные сотрудники его тренерского штаба. Все, кроме Виталия Кафанова, который сейчас работает как раз в ростовском клубе», – пишет «Мутко против».

Вчера, 5 июня, Бердыев покинул «Рубин».

Специалист возглавлял «Ростов» с декабря 2014-го по август 2016 года и выиграл с командой серебряные медали РПЛ.

«Рубин» подтвердил уход Бердыева из клуба

Журналист Зимин: «Бердыев предложил свои услуги «Ростову», «Динамо» и «Локомотиву»