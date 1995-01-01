Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    «Мутко против»: Бердыев пытается получить от «Ростова» 38 миллионов рублей

    По информации телеграм-канала «Мутко против», бывший тренер «Ростова» Курбан Бердыев пытается получить от клуба 520 тысяч евро (около 38 миллионов рублей). Специалист считает, что данную сумму ростовчане задолжали ему за досрочный разрыв контракта.

    Как утверждает источник, именно задолженность перед тренером стала причиной того, что руководство «Ростова» не договорилось с Бердыевым о его возвращении.

    «Помимо Курбана Бекиевича, денег с «Ростова» хотят и остальные сотрудники его тренерского штаба. Все, кроме Виталия Кафанова, который сейчас работает как раз в ростовском клубе», – пишет «Мутко против».

    • Вчера, 5 июня, Бердыев покинул «Рубин».
    • Специалист возглавлял «Ростов» с декабря 2014-го по август 2016 года и выиграл с командой серебряные медали РПЛ.

    «Рубин» подтвердил уход Бердыева из клуба

    Журналист Зимин: «Бердыев предложил свои услуги «Ростову», «Динамо» и «Локомотиву»

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:15
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3909

      Агасфер 56 минут назад

      Это его корова и он будет её доить,пока не отправит на мясо,на бойню!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Аденн 1 час назад

      бурбан кердыев просто должен "поработать" в помойке под названием бЗенит.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      Бухбух 1 час назад

      В своё время Бердыев помог Ростову за участие в ЛЧ заработать почти 20 млн. евро. Так что запросы Бердыева вполне адекватные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Rtu 1 час назад

      Скептически отношусь к Бекиечу. Однажды Рома Широков хорошо сказал "Бердыев за Франклина маму продаст"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      Вальдемар IV > Rtu 24 минуты назад

      ну кто как не бананамама знает как продаваться, он помоему во всей пятерке кроме локомотива побыл и бабло собрал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      OBOLEV 1 час назад

      Я не понимаю что это и как ?! За что вообще можно платить такие деньги ( Мир сошел сума

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6254

      KLIM777 1 час назад

      никак не могут нажраться деньгами

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +958

      Фанат Рубина > KLIM777 1 час назад

      тоже самое можно сказать про управленцев в газпроме, путина. медведева, и всех депутатов.. которые воруют.
      а так же всех кто причастен к фк. зенит..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6254

      KLIM777 > Фанат Рубина 1 час назад

      тоже самое можно сказать и о тебе)) Никак не можешь справиться с больной фантазией, в каждой теме тебе видится Газпром.

      Здесь тема о Бердыеве, причем тут Зенит или Газпром? Пора уже начинать заводить дружбу с головой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +958

      Фанат Рубина 1 час назад

      и отдать их Рубину)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru