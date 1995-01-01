«Рубин» подтвердил уход Бердыева из клуба

БЕРДЫЕВ супер тренер ростов или сборная .эпоха усатого закончилась
«Рубин» на официальном сайте сообщил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.
Такое решение 66-летний специалист принял после сегодняшней встречи с руководством казанцев.
Ранее сообщалось, что Бердыев отказался пойти на понижение зарплаты.
Тренер возглавлял «Рубин» с 2001-го по 2013 год и с июня 2017 года по сегодняшний день.
Под руководством Бердыева казанцы стали двукратными чемпионами России, дважды выиграли бронзовые медали РПЛ, завоевали Кубок России и два раза – Суперкубок страны.
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— «Рубин» Казань (@fcrk) 5 июня 2019 г.
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