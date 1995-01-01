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    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «Рубин» подтвердил уход Бердыева из клуба

    «Рубин» на официальном сайте сообщил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.

    Такое решение 66-летний специалист принял после сегодняшней встречи с руководством казанцев.

    Ранее сообщалось, что Бердыев отказался пойти на понижение зарплаты.

    Тренер возглавлял «Рубин» с 2001-го по 2013 год и с июня 2017 года по сегодняшний день.

    Под руководством Бердыева казанцы стали двукратными чемпионами России, дважды выиграли бронзовые медали РПЛ, завоевали Кубок России и два раза – Суперкубок страны.

    «Спорт Бизнес Online»: «Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз

    «Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыеву

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии22
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      Рейтинг: +566

      латунный сепаратист 14 минут назад

      БЕРДЫЕВ супер тренер ростов или сборная .эпоха усатого закончилась

      1
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      Рейтинг: +79035

      Chernyi Lis 50 минут назад

      может и правильно! что за беготня от команды в команду..да еще за собой игроков
      тащить..этим..он рекорд поставил но не вытащил команду!!!мотивируя что нет сплоченности...и верно! не было игры команды..никаких комбинаций простых даже не видел...не говоря о своем придуманном...но не он ли сам виновен в этом...хорош уже от обороны играть и на случай контратак..и на деньги немножко жаден..так что берите кто хотите...)

      1
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      Рейтинг: +916

      Bozigit 1 час назад

      жаль, очень жаль

      0
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      Рейтинг: +432

      Серёга Краснодарский 2 часа назад

      вот бы к нам его !!!

      0
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      Рейтинг: +250

      Вальдемар IV > Серёга Краснодарский 1 час назад

      а мусаева выгнать? да и вряд ли в автобус галицкий играть захочет, плюс есть риск что бердыев начнет пилить бюджет как в ростове и рубине, посему не хотелось бы чтобы единственный конкурентноспособный региональный пошел попи зде

      1
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      Рейтинг: +432

      Серёга Краснодарский > Вальдемар IV 1 час назад

      а что принес МУсаев? все по накатанной от кононова. единственное убрал шалимовские навесы на высоченного жорикп

      0
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      Рейтинг: +12988

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Теперь Москва?...

      0
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      Рейтинг: +4037

      subbotaspartak > DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Теперь пенсия.

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      Рейтинг: +79035

      Chernyi Lis > subbotaspartak 12 минут назад

      не думаю..у него талант есть..будет не ниже чем сейчас..но дело в деньгах главное оказывается..а не просто духом и тренингом поднять команду!четки это хорошо но и без них надо думать что и как..

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      Рейтинг: +71

      aviator117 3 часа назад

      Уважаемый тренер! Черчесу до него д а л е к о....

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      Рейтинг: +1643

      Рубинище > aviator117 3 часа назад

      Как даже не до луны, до Сатурна или Юпитера..

      1
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      Рейтинг: +497

      rash1959 4 часа назад

      Всё, касса пуста. Кто следующий?

      0
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      Рейтинг: +547

      klim2m 4 часа назад

      Ждем в Ростове ген директором место ждет его ))

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      Рейтинг: +6221

      KLIM777 4 часа назад

      Все-таки надо делать зарплату и игрокам и тренерам за результат, ведь просто деньги выкинули на ветер.

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      Рейтинг: +2734

      momwig_ 4 часа назад

      Чур нас, Господи! Чур нас!!!...

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      Рейтинг: +1643

      Рубинище > momwig_ 3 часа назад

      Игра у Вас сейчас на загляденье просто..и тренер про.. Вам наоборот Федуна упрашивать надо круглосуточно, пока такого уровня специалиста не увели в Димамо.

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