«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыеву

«Рубин» ищет нового главного тренера на случай ухода с этого поста Курбана Бердыева.

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», на сегодняшний день в шорт-лист казанского клуба входят пять специалистов.

Если спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворит апелляцию и сократит дисквалификацию «Рубина» в еврокубках с двух лет до одного года, то клуб постарается пригласить Игоря Черевченко («Арсенал»), Рашида Рахимова («Ахмат») или Роберта Евдокимова (безработный). Перед новым тренером будет стоять задача пробиться в один из европейских турниров.

Если же CAS отклонит апелляцию, то «Рубин» будет выбирать между тренером дубля Романом Шароновым и Юрием Уткульбаевым из «Нефтехимика».

В текущем сезоне «Рубин» за тур до завершения чемпионата России располагается на десятом месте в турнирной таблице.