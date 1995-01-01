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    «Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыеву

    «Рубин» ищет нового главного тренера на случай ухода с этого поста Курбана Бердыева.

    Как сообщает «Спорт Бизнес Online», на сегодняшний день в шорт-лист казанского клуба входят пять специалистов.

    Если спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворит апелляцию и сократит дисквалификацию «Рубина» в еврокубках с двух лет до одного года, то клуб постарается пригласить Игоря Черевченко («Арсенал»), Рашида Рахимова («Ахмат») или Роберта Евдокимова (безработный). Перед новым тренером будет стоять задача пробиться в один из европейских турниров.

    Если же CAS отклонит апелляцию, то «Рубин» будет выбирать между тренером дубля Романом Шароновым и Юрием Уткульбаевым из «Нефтехимика».

    В текущем сезоне «Рубин» за тур до завершения чемпионата России располагается на десятом месте в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1229

      compka 20 минут назад

      надеюсь на самый лучший расклад: дискву сократят, Бердыев останется

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1225

      ухоженный крокодил > compka 7 минут назад

      Это не ПСЖ и МС.
      Они еще и бюджет урежут.
      :))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +453

      klim2m 28 минут назад

      Блин позовите меня я всего лишь за 200к в месяц за год их научу на лошадях ездить )))) если не научатся можно с продлением контракта еще на 3 года))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1563

      InterMilLano1908 > klim2m 13 минут назад

      Я 6 лет играю в fifa manager, могу за койку на базе и еду в столовой работать

      1
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      Рейтинг: +883

      Фанат Рубина 28 минут назад

      если сократят дискву в ек то Бердыев скорее всего останется..
      если нет то будут выбирать среди всех 5х.
      неправильная у вас инфа. а гед кста теренр ДК Хацкевич его тоже же сватали?!

      0
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      Рейтинг: +359

      Киркинитидец 52 минуты назад

      Уткульбаев само то...

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