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    «Спорт Бизнес Online»: «Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз

    Будущее Курбана Бердыева на посту главного тренера «Рубина» по-прежнему находится под вопросом.

    По информации «Спорт Бизнес Online», клуб предлагал 66-летнему специалисту пойти на сокращение зарплаты в 10 раз – с трех миллионов до 300-400 тысяч евро.

    Бердыев пока однозначного ответа на поступившее предложение не дал.

    Кроме того, стало известно, что летом «Рубин» расстанется, как минимум, с 7 футболистами – это арендованные Егор Бабурин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз (все – «Зенит») и Хорен Байрамян («Ростов»), а также Александр Бухаров, Виталий Устинов и Тимур Акмурзин, у которых 30 июня истекают контракты.

    Также клуб всерьез рассматривает вариант с продажей Егора Сорокина, Владимира Граната и Игоря Калинина.

    «Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыеву

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19500

      афоня72 4 минуты назад

      Какая бы зарплата не была, не один человек не пойдет на зарплату в 10 раз меньше ( ну в два максимум в 3 )..просто привыкаешь!!

      0
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      Рейтинг: +4740

      prezent2017 19 минут назад

      Рубин ожидаемо конченый проект. Следующий за Анжи.

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