«Спорт Бизнес Online»: «Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз

Какая бы зарплата не была, не один человек не пойдет на зарплату в 10 раз меньше ( ну в два максимум в 3 )..просто привыкаешь!!
Будущее Курбана Бердыева на посту главного тренера «Рубина» по-прежнему находится под вопросом.
По информации «Спорт Бизнес Online», клуб предлагал 66-летнему специалисту пойти на сокращение зарплаты в 10 раз – с трех миллионов до 300-400 тысяч евро.
Бердыев пока однозначного ответа на поступившее предложение не дал.
Кроме того, стало известно, что летом «Рубин» расстанется, как минимум, с 7 футболистами – это арендованные Егор Бабурин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз (все – «Зенит») и Хорен Байрамян («Ростов»), а также Александр Бухаров, Виталий Устинов и Тимур Акмурзин, у которых 30 июня истекают контракты.
Также клуб всерьез рассматривает вариант с продажей Егора Сорокина, Владимира Граната и Игоря Калинина.
«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыеву