«Спорт Бизнес Online»: «Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз

Будущее Курбана Бердыева на посту главного тренера «Рубина» по-прежнему находится под вопросом.

По информации «Спорт Бизнес Online», клуб предлагал 66-летнему специалисту пойти на сокращение зарплаты в 10 раз – с трех миллионов до 300-400 тысяч евро.

Бердыев пока однозначного ответа на поступившее предложение не дал.

Кроме того, стало известно, что летом «Рубин» расстанется, как минимум, с 7 футболистами – это арендованные Егор Бабурин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз (все – «Зенит») и Хорен Байрамян («Ростов»), а также Александр Бухаров, Виталий Устинов и Тимур Акмурзин, у которых 30 июня истекают контракты.

Также клуб всерьез рассматривает вариант с продажей Егора Сорокина, Владимира Граната и Игоря Калинина.

«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыеву