Журналист Зимин: «Бердыев предложил свои услуги «Ростову», «Динамо» и «Локомотиву»

Локомотиву зачем??? в Локо лучший тренер в РПЛ, менять Шпалыча на Бердыева можно только в случае выхода Семина на пенсию.
Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев предложил свои услуги трем клубам РПЛ.
По информации журналиста «Спорт день за днем» Дмитрия Зимина, 66-летний специалист через агентов сообщил «Ростову», «Динамо» и «Локомотиву», что готов приступить к работе, но не со старта сезона.
Сегодня было объявлено об уходе Бердыева из «Рубина».
Под его руководством казанцы в сезоне-2018/19 заняли в РПЛ 11-е место.
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