Журналист Зимин: «Бердыев предложил свои услуги «Ростову», «Динамо» и «Локомотиву»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев предложил свои услуги трем клубам РПЛ.

По информации журналиста «Спорт день за днем» Дмитрия Зимина, 66-летний специалист через агентов сообщил «Ростову», «Динамо» и «Локомотиву», что готов приступить к работе, но не со старта сезона.

Сегодня было объявлено об уходе Бердыева из «Рубина».

Под его руководством казанцы в сезоне-2018/19 заняли в РПЛ 11-е место.

«Мутко против»: «Ростов» провел встречу с Бердыевым. Руководство недовольно, что Карпин не вывел команду в еврокубки

Конов: «Бердыевым интересуются два клуба РПЛ. Один – из Москвы»