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    Журналист Зимин: «Бердыев предложил свои услуги «Ростову», «Динамо» и «Локомотиву»

    Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев предложил свои услуги трем клубам РПЛ.

    По информации журналиста «Спорт день за днем» Дмитрия Зимина, 66-летний специалист через агентов сообщил «Ростову», «Динамо» и «Локомотиву», что готов приступить к работе, но не со старта сезона.

    Сегодня было объявлено об уходе Бердыева из «Рубина».

    Под его руководством казанцы в сезоне-2018/19 заняли в РПЛ 11-е место.

    «Мутко против»: «Ростов» провел встречу с Бердыевым. Руководство недовольно, что Карпин не вывел команду в еврокубки

    Конов: «Бердыевым интересуются два клуба РПЛ. Один – из Москвы»

    Источник: Твиттер журналиста Дмитрия Зимина

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6631

      parevg 18 минут назад

      Локомотиву зачем??? в Локо лучший тренер в РПЛ, менять Шпалыча на Бердыева можно только в случае выхода Семина на пенсию.

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