Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Мутко против»: «Ростов» провел встречу с Бердыевым. Руководство недовольно, что Карпин не вывел команду в еврокубки

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может продолжить карьеру в «Ростове».

    По информации телеграм-канала «Мутко против», представители ростовчан уже встретились и провели предварительные переговоры с 66-летним специалистом.

    Руководство «Ростова» недовольно тем, что Валерий Карпин не смог вывести команду в еврокубки по итогам сезона.

    • Ранее в ростовский клуб из «Рубина» перешел тренер вратарей Виталий Кафанов, с которым Бердыев работал на протяжении многих лет.
    • Бердыев уже возглавлял «Ростов» с начала 2015-го по август 2016 года, выиграв с ним серебряные медали РПЛ.
    • Недавно СМИ сообщили, что Бердыев покинет «Рубин» после окончания сезона. Казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

    «БИЗНЕС Online»: Бердыев покинет «Рубин» из-за денег. Тренер не хочет идти на снижение зарплаты

    «Спорт Бизнес Online»: «Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.05.2019 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 31 мая 2019, 20:07

      Все нормально, Карпин в Ростове остается, так что Валерим дальше )))), ЕПТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 31 мая 2019, 16:26

      Уволить на хрен эстонца и взять обратно туркменскую легенду Ростова .....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 30 мая 2019, 19:11

      Бердыев конечно сильнее Карпина в разы, не верится если честно, что переговоры такие идут. У Ростова нет ресурсов для Курбана Бердыева и решения максимальных задач, как только кто либо себя проявит его сразу на продажу, усиление никакущее, ладно хоть Ерёменко с Поповым подписали. А Валера тоже нормальный тренер, лучше половины г.т. РПЛ.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубинище 31 мая 2019, 13:25

      А почему тогда у Бердыева в Рубине последнее время результаты ниже плинтуса- умеет работать только с хорошими деньгами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > zritelx 1 июня 2019, 14:40

      Вы наверно думаете, что дай Грардеоле или Клопу игроков по 16-18 лет, или др. от которых все клубы отказались с з.п. по 500- 1 000 евро в месяц так он чемпионат выиграет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубинище 1 июня 2019, 14:49

      Конечно нет, без должных финансовых влияний достижений не бывает, время футбола теперь такое, Бердыев это и подтвердил , дай сейчас Капину бюджет Спартака и интересно было бы посмотреть на его результаты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 30 мая 2019, 14:17

      Взяли распродали всю защиту и плюс Вилюш получил травму, а теперь Карпин видите ли виноват. Конечно Бердыеву спасибо за предыдущую работу, но команде надо двигаться вперед, поэтому Карпина не стоит трогать, пусть работает дальше.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > vgarakh 30 мая 2019, 19:13

      Нападение усилить, шлак типа Ионова сбагрить и не продавать проявивших себя футболистов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 мая 2019, 12:42

      Нельзя сказать что Карпин не способен к тренерской работе. Однако Бердыев более грамотный специалист. С его приходом и с нормальным финансированием ,Ростов преобразится в лучшую сторону.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > zigbert 30 мая 2019, 19:15

      Откуда Ростову нормальное финансирование только взять.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 30 мая 2019, 09:07

      Мне кажется все банально просто , Георгич как тренер не может дать что то нового Ростову, Бердыев в разы сельней, сейчас у нас частный клуб бабло так разбазаривать ни кто не даст, Но и от заработка не откажутся, Но всеж Бердыев за год команду привел к серебру, а у Георгича получилось не вылететь, при этом мы все подтягиваем трусы к подбородку и пытаемся верить в команду ))), Я думаю что след сезон может пройти и с пустыми трибунами а это парни полная опа для команды, Как решат не знаю но с Бердыевым все будет лучше по любому, не вылететь можно и со спасителем Балой)), Бердыев сам говорил как было в Ростове у него такого никогда не было даже в Рубине, в смыле атмосфера город - команда)), Кафанов то уже тут )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > klim2m 30 мая 2019, 12:43

      Согласен. Мыслишь в верном направлении.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 30 мая 2019, 05:25

      Вины Карпина а том,что Ростов не пробился в ЕК нет.Команда по ходу сезона распродавалась и лепилась заново.С таким подходом к делу боссов дончан думать о первой пятёрке мягко сказать странновато.Те парни,которые остались в распоряжении Валеры выглядели достойно,но им было нужно время чтобы наиграть связи и взаимопонимание.Отсюда и такой вот итог.Замечу что не самый плохой.Но если "рули" Ростова всё же решат вернуть Бердыева,у Карпина появляется прекрасный шанс вернуться в Спартак.Тем более дела там пока что буксуют на месте. и есть над чем поработать.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > Krossmen73 30 мая 2019, 08:47

      В том то и фишка , что Карпину пока Спартак не светит, читай прессу Кононову продлили полномочия так что санта барбара продолжается)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > Krossmen73 30 мая 2019, 09:10

      Если просмотреть все интервью Карпина все сводится к одному первый тайм (понравился или не понравился - нужное вставить) . Командой доволен , до нападения руки не доходят, Почему не забивают спросите у них)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > klim2m 31 мая 2019, 05:26

      Прессу читаем регулярно.Так что про кратбланш для Кононова в курсе.Но исключать ничего нельзя(тем более в Спартаке).А вот на счёт того что Ростов не забивал,так ведь в команде по сути нет ни одного по-настоящему острого забивалы.С уходом Азмуна всё стало вообще печально.А на приобретение нового хорошего грОшей,увы,нет.Удивительно что Карпину и парням вообще удалось сохранить место в первом десятке.У Бердыева ,во время его руководства дончанами и выбор и качество игроков было побогаче.Отсюда и результат был.В любом случае удачи ростовчанам!Команда очень симпатичная...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 29 мая 2019, 21:24

      Надо ВОЗВРАЩАТЬ Бердыева в Ростов и как можно СКОРЕЕ!
      Время деньги, а деньги надо БЕРЕЧЬ и НЕ ТЕРЯТЬ время.
      Бердыев бился за финансы в Рубине и в результате получил провалы в игре.
      Тренер выполнял не свойственную ему работу и как результат - ХУДШИЙ сезон Рубина в истории.
      У Бердыева есть два варианта.
      Остаться и годами поднимать Рубин или перейти в стабильный клуб по финансам - Динамо, ЦСКА, в тот же Ростов!
      Игроки Рубина слабо воспринимали тренерскую концепцию Бердыева.
      Вот и не смог Рубин из-за этого подняться выше в турнирной таблице!
      Ростов – футбольный город.
      Он видел много перепадов, последние громкие УСПЕХИ связаны с Бердыевым.
      Бердыева нет – команда покатилась РЕЗКО вниз.
      Ростов разобрали на запчасти для усиления Зенита и Рубина.
      Конечно, у Карпина тяжёлая ноша и ЗРЯ он туда сунулся.
      Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева сезона 2016/17!
      Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!!
      Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!!
      Вот вам результат работы тренера Курбана Бердыева и его ТРЕНИРОВОЧНОГО процесса!!!
      Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове!
      И как работал!
      Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России!
      ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках.
      На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева.
      Вся Россия радовалась европейским победам Ростова!
      Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова.
      В сезоне 2015/2016 Ростов взял СЕРЕБРО российского чемпионата.
      Да и в чемпионате России в сезоне 2016/17 - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!!
      Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать!
      Курбану Бердыеву надо уходить из Рубина в Ростов!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 мая 2019, 20:08

      футбола нет, одни новости из Санта-Барбары - ой извините телеграма же.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      olmok 29 мая 2019, 19:34

      а валерий карпин в спартак вспомнить былое

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11