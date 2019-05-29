«Мутко против»: «Ростов» провел встречу с Бердыевым. Руководство недовольно, что Карпин не вывел команду в еврокубки

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может продолжить карьеру в «Ростове».

По информации телеграм-канала «Мутко против», представители ростовчан уже встретились и провели предварительные переговоры с 66-летним специалистом.

Руководство «Ростова» недовольно тем, что Валерий Карпин не смог вывести команду в еврокубки по итогам сезона.

Ранее в ростовский клуб из «Рубина» перешел тренер вратарей Виталий Кафанов , с которым Бердыев работал на протяжении многих лет.

, с которым Бердыев работал на протяжении многих лет. Бердыев уже возглавлял «Ростов» с начала 2015-го по август 2016 года, выиграв с ним серебряные медали РПЛ.

Недавно СМИ сообщили, что Бердыев покинет «Рубин» после окончания сезона. Казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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