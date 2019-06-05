Marca: «ПСЖ» купит Наваса на замену Буффону

Вратарь «Реала» Кейлор Навас, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Marca.

По информации источника, парижский клуб видит в костариканце замену для Джанлуиджи Буффона, который накануне покинул команду.

«Реал» и «ПСЖ» уже ведут переговоры. Ожидается, что клубы быстро договорятся, поскольку в таком трансфере заинтересованы все стороны.