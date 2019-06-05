Marca: «ПСЖ» купит Наваса на замену Буффону

Вратарь «Реала» Кейлор Навас, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Marca.
По информации источника, парижский клуб видит в костариканце замену для Джанлуиджи Буффона, который накануне покинул команду.
«Реал» и «ПСЖ» уже ведут переговоры. Ожидается, что клубы быстро договорятся, поскольку в таком трансфере заинтересованы все стороны.
- 32-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года
- За пять сезонов голкипер провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
- Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.