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    Marca: «ПСЖ» купит Наваса на замену Буффону

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Marca.

    По информации источника, парижский клуб видит в костариканце замену для Джанлуиджи Буффона, который накануне покинул команду.

    «Реал» и «ПСЖ» уже ведут переговоры. Ожидается, что клубы быстро договорятся, поскольку в таком трансфере заинтересованы все стороны.

    • 32-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года
    • За пять сезонов голкипер провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
    • Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

    Источник: Marca

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