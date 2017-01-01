Колосков: «18 клубов в РПЛ? Зачем плодить нищету?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

«На последнем заседании Исполкома, в самом конце – меня уже не было – внесли предложение об увеличении числа команд в премьер-лиге с 16 до 18. Сформировали комиссию под руководством Прядкина – она взвешивает все «за» и «против».

Но поскольку я этой темой занимался в течение практически 15 лет, для меня все очевидно. Думаю, Прядкин и его коллеги составят свое мнение по этой встрече, сделают выводы. Вообще существуют два препятствия для расширения высшего дивизиона.

Первое – деньги. У нас сегодня процентов 60 клубов не имеют стабильного финансирования. Среди них 30 процентов собирают с бору по сосенке, постоянно в долгах. Так вот зачем плодить нищету? Ведь у нас и среди 16 команд РПЛ хватает несостоятельных.

Второе – уровень мастерства футболистов. Ну просто горестно смотреть. Смотрели ответный стыковой матч «Томь» – «Уфа»? Можете себе представить, чтобы команда РПЛ за 94 минуты ни разу не ударила в сторону ворот?! Я уж не говорю про створ, а вообще в сторону! Вот такие у нас четыре коллектива в стыках. Где-то утрирую, но качество футбола не убеждает», – заявил Колосков.