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    Колосков: «18 клубов в РПЛ? Зачем плодить нищету?»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

    «На последнем заседании Исполкома, в самом конце – меня уже не было – внесли предложение об увеличении числа команд в премьер-лиге с 16 до 18. Сформировали комиссию под руководством Прядкина – она взвешивает все «за» и «против».

    Но поскольку я этой темой занимался в течение практически 15 лет, для меня все очевидно. Думаю, Прядкин и его коллеги составят свое мнение по этой встрече, сделают выводы. Вообще существуют два препятствия для расширения высшего дивизиона.

    Первое – деньги. У нас сегодня процентов 60 клубов не имеют стабильного финансирования. Среди них 30 процентов собирают с бору по сосенке, постоянно в долгах. Так вот зачем плодить нищету? Ведь у нас и среди 16 команд РПЛ хватает несостоятельных.

    Второе – уровень мастерства футболистов. Ну просто горестно смотреть. Смотрели ответный стыковой матч «Томь»«Уфа»? Можете себе представить, чтобы команда РПЛ за 94 минуты ни разу не ударила в сторону ворот?! Я уж не говорю про створ, а вообще в сторону! Вот такие у нас четыре коллектива в стыках. Где-то утрирую, но качество футбола не убеждает», – заявил Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии20
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      Рейтинг: +537

      Genz 38 минут назад

      Прядкину мешок денег принесут есть нижний Новгород и бизнесмены Томи закинут. Пусть колосков признается сколько мешков денег ему отгрузили он 3 раза увеличивал лигу до 18 команд

      0
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      Рейтинг: +2597

      владимир миронов 1 час назад

      Единственные умные слова человека с руководства РФС, хоть и бывшего. Но кто к ним прислушается.

      2
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      Рейтинг: +240

      Вальдемар IV 1 час назад

      просто надо зениту поделиться вот и все, тогда будут много равных команд а не один мешок

      1
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      Рейтинг: +2597

      владимир миронов > Вальдемар IV 1 час назад

      В России делятся под угрозой чего-то, просто так кто отдаст?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8702

      vladimir-7 2 часа назад

      Пока вертикаль власти, да и ее горизонтали, воруют деньги, где
      возможно, никакого футбола и нормальной жизни людей в России не будет.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +545

      klim2m 2 часа назад

      Голандия меньше ростовской области и то там 18 команд и с футболом там полный ажур- потому что там все по честному , а тут как же )))

      3
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      Рейтинг: +2901

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Колосков "вещает" банальности.
      Но говорит, КАК ЗАЯДЛЫЙ ЧИНУША - не всё...и НЕ ТО)))
      Причём здесь "плодить нищету"??? ЕЁ УЖЕ НАПЛОДИЛИ В ДОСТАТТКЕ! и БЕЗ РПЛ))) Колосок просто предлагает...НЕ ПОКАЗЫВАТЬ ЕЁ МИРУ)))
      В стране нет НИ ОДНОГО КЛУБА, который бы окупал сам себя!
      Включая наших "топов"(прости, Господи))))
      Они ВСЕ ЖИВУТ НА ПОДАЧКИ! Все - на спонсорской игле!
      И вышесказанное - НЕ РЕЗУЛЬТАТ НЕКОЕГО "УРОВНЯ ИГРЫ" или "безталанности нашей молодёжи" .
      В стране экономика стагнирует уже годы , а руководство продолжает УБИВАТЬ РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ!
      Одним из САМЫХ "ВЫДАЮЩИХСЯ" результатов стало ОБНИЩАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ШЕСТОЙ (БОЛЬШЕ?) ГОД ПОДРЯД!
      Посмотрите структуру расходов в семьях... КТО БУДЕТ ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ НА СТАДИОНЫ ДОРОГО???? Или дорого платить за ТВ трансляции?
      Люди уже в отпуска не ездят - все деньги на жратву уходят!
      Зато всё в "централизованной и вертикальной " экономике делается "сверху вниз по приказу"..Включая сферу развлечений, куда сегодня входит профессиональный футбол...Уровень ИГРЫ - никакой..но приказ : ПЛАТИТЬ СУМАСШЕДШИЕ ЗАРПЛАТЫ ПОСРЕДСТВЕННОСТЯМ! Хлеба и зрелищ!
      Да будь в Питере...ХОТЬ БАРСА! На продаже билетов на стадион она и близко не окупилась бы... По-любому, без Газпрому
      Так что же, по сути, "предлагает" великий Колосков?
      Он предлагает НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ, А "ЗАМОРОЗИТЬ СИТУАЦИЮ В ТОМ ВИДЕ, В КАКОМ ОНА ЕСТЬ.

      5
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      Рейтинг: +545

      klim2m > ivan-football-fan 2 часа назад

      Золотые слова Михалыч )))

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      Рейтинг: +2597

      владимир миронов > ivan-football-fan 1 час назад

      Согласен на все сто, но разморозить эту ситуацию не сможет даже Хоттабыч.

      0
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      Рейтинг: +3874

      Агасфер 3 часа назад

      Всё в точку! Старая гвардия,считавшаяся в их времена "вороватыми",стала на фоне нынешних образцом порядочности,скромности и наличия здравого смысла.

      4
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      Рейтинг: +759

      Derzkiy1 3 часа назад

      Тут как посмотреть , сейчас много где стадионов настроили ,а команды в ФНЛ торчат но посещаемость стадиона может быть лучше чем у Локомотива или Рубина того же ! Для таких крутых команд есть Лига Чемпионов и тд , во всех чемпионатах есть аутсайдеры и это нормально , страна большая и в городах миллионниках люди хотят смотреть футбол а не чемпионат ФНЛ

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3418

      la verdad > Derzkiy1 12 минут назад

      Если в футбол играют кривоногие бюджетные миллионеры, а болельщикам приходится ПЛАТИТЬ за билеты на стадионах, построенных за их же деньги - то как ты это шоу не назови - футболом оно не станет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +274

      Spartak Piter 3 часа назад

      16 то много, хотя и не хотелось бы меньше. Везде денег нет. Нужно развивать молодежный спорт, а у нас страна в руинах.

      5
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      Рейтинг: +2901

      ivan-football-fan > Spartak Piter 3 часа назад

      +

      1
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    • ...
      Рейтинг: +903

      sidul1 4 часа назад

      В скромной Португалии и то 18 клубов.Или, заниматься футболом, или каждый год работать над лимитом.

      2
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      Рейтинг: +3874

      Агасфер > sidul1 3 часа назад

      Там хлама из 18-половина.И что???

      0
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      Рейтинг: +1619

      Dellleone > 2 часа назад

      Когда вся футбольная система заточена на отмывание бабла... сколько бы клубов не было все бессмысленно.

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