Прядкин: «Есть поручение по расширению РПЛ. Мы играем очень мало, однозначно»

Руководитель РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига отрабатывает вопрос по своему расширению.

Ранее стало известно, что исполком рассмотрит увеличение числа команд в Премьер-лиге с 16-ти до 18-ти с сезона-2020/21.

«Есть такое поручение по расширению лиги. Мы его отрабатываем. Главное – это экономика, обоснование и готовность. Расширение должно проходить постепенно, потому что мы не хотим иметь предпосылок к мучениям и думать, доиграет команда или нет. Федун говорит, что нужно расширять, но готовы мало команд. Мы играем очень мало, однозначно. Очень мало! Во всех лигах играют через два дня на третий и никто никогда не ноет. Для этого и существует игра.

Автоматом нужно смотреть не только на нас, но и на ФНЛ, ПФЛ. Это нужно делать. В общем, поручение дано, рабочая группа создана. Мы свои предложения доложим на исполкоме, а сначала рассмотрим на общем собрании лиги. Далее будет коллегиальное решение, которое будет направлено в РФС», – сказал Прядкин.

РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа команд в РПЛ до 18 с сезона-2020/21