Главные новости дня. Бердыев уйдет из «Рубина», Де Росси может продолжить карьеру в «Зените»

Промес – о новости про аренду в «Спартак»: «Почему нет».

Calciomercatonews: Де Росси может продолжить карьеру в «Зените».

Конов: «Анжи» не прошел лицензирование РФС и может быть не допущен к участию в ФНЛ.

«Бавария» рассматривает ван Боммела на пост главного тренера.

У «Динамо» возникли проблемы с прохождением лицензирования.

Sport24: Бердыев уйдет из «Рубина» после завершения сезона.

Sport Mediaset: Лэмпард сменит Сарри на посту тренера «Челси».

Кубок России. «Урал» вдесятером сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в финал.

Кубок России. «Локомотив» выиграл у «Ростова» и сыграет в финале.

«Локомотив» и «Спартак» хотят подписать хавбека «Арсенала» Мирзова.

Гризманн долго сомневался, откладывал уход пару лет и будил жену среди ночи, чтобы обсудить свой трансфер