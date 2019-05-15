Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Главные новости дня. Бердыев уйдет из «Рубина», Де Росси может продолжить карьеру в «Зените»

    Промес – о новости про аренду в «Спартак»: «Почему нет».

    Calciomercatonews: Де Росси может продолжить карьеру в «Зените».

    Конов: «Анжи» не прошел лицензирование РФС и может быть не допущен к участию в ФНЛ.

    «Бавария» рассматривает ван Боммела на пост главного тренера.

    У «Динамо» возникли проблемы с прохождением лицензирования.

    Sport24: Бердыев уйдет из «Рубина» после завершения сезона.

    Sport Mediaset: Лэмпард сменит Сарри на посту тренера «Челси».

    Кубок России. «Урал» вдесятером сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в финал.

    Кубок России. «Локомотив» выиграл у «Ростова» и сыграет в финале.

    «Локомотив» и «Спартак» хотят подписать хавбека «Арсенала» Мирзова.

    Гризманн долго сомневался, откладывал уход пару лет и будил жену среди ночи, чтобы обсудить свой трансфер

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2019 22:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru