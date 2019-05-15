У «Динамо» возникли проблемы с прохождением лицензирования

«Динамо» испытывает проблемы с прохождением лицензирования для участия в РПЛ в следующем сезоне. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

По информации журналиста, москвичи не предоставили РФС финансовых гарантий.

Также есть проблемы и у новичка Премьер-лиги «Тамбова»: клуб до сих пор не подтвердил бюджет на новый сезон.

Для решения возникших сложностей у бело-голубых и тамбовчан есть время до конца этого месяца.