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    У «Динамо» возникли проблемы с прохождением лицензирования

    «Динамо» испытывает проблемы с прохождением лицензирования для участия в РПЛ в следующем сезоне. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    По информации журналиста, москвичи не предоставили РФС финансовых гарантий.

    Также есть проблемы и у новичка Премьер-лиги «Тамбова»: клуб до сих пор не подтвердил бюджет на новый сезон.

    Для решения возникших сложностей у бело-голубых и тамбовчан есть время до конца этого месяца.

    • «Динамо» за два тура до конца чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону стыковых матчей на три очка.
    • «Тамбов» уже точно не опустится ниже второго места в итоговой таблице ФНЛ.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    15.05.2019 18:24
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1907

      maygli 3 часа назад

      Вот пока у нас денежный принцип превалирует над спортивным, ничего хорошего в футболе мы не достигнем.
      Щас ВТБ денежки даст и слабенький Динамо будет играть, а сильный Тамбов без денег, останется там где есть.

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      Рейтинг: +4628

      prezent2017 5 часов назад

      Опять проворовались...

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      Рейтинг: +70578

      zigbert 5 часов назад

      Банкиры и без денег ,как то в голове не укладывается.

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      Рейтинг: +44

      Olymp2 16 часов назад

      да это же конов... с 1-го , где кто с кем и кто кого

      1
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      Рейтинг: +144

      Best_forever 16 часов назад

      А еще носит фаму знаменитого динамовского напа!

      2
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      Рейтинг: +144

      Best_forever 16 часов назад

      еще один п добол

      1
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      Рейтинг: +4387

      84aivengo 19 часов назад

      втб не может решить ?

      1
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 20 часов назад

      Шо за финансовая гарантия? Это выплаты зп футболерам?

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      Рейтинг: +6717

      alex1951 20 часов назад

      Как взятки брать ,так менты первые,пентхаузы строить ,тоже не последние...
      А как по рваному сброситься любимой команде - так шиш!?
      Колокольцев звони в Колокола и в приказном порядке обьяви сбор средств! Чучмек! Когда соберете , заведете пару уголовных дел ,бабло вернется...делов то...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Olymp2 > alex1951 16 часов назад

      чухонцам здесь не место!

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      Рейтинг: +43

      55together > alex1951 16 часов назад

      блин а энтот срожей типа льва - по делу чухонец - здесь херню мутит

      0
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      Рейтинг: +81

      Александр Алмазов > alex1951 9 часов назад

      ФК "Динамо", уважаемый товарищ, уже давно не относится и не принадлежит МВД. Этот клуб, целиком и полностью,перешёл в частные руки. Так что к МВД тут вообще не может быть вопросов. Клуб "Динамо" с 2003 года не получает вообще никого финансирование из бюджета МВД.

      1
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      Рейтинг: +6717

      alex1951 > Александр Алмазов 8 часов назад

      Принимаю.Но имеется вопросик.
      А переферийные динамовские клубы,которые наверняка не располагают средствами, они ,что тоже вышли из ,,системы,,?
      И ЦСКА .туда же?

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      Рейтинг: +3483

      vladik12 21 час назад

      Надеюсь, не пройдут вообще и вылетят в КФК, ко всем чертям.

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      Рейтинг: +508

      Владимирыч > vladik12 21 час назад

      От ты злой))) Чем тебе "Динамо" уже не угодило?)))) Играют себе, никому не мешают, ни за что не борются))

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      Рейтинг: +8593

      vladimir-7 > Владимирыч 19 часов назад

      В прошлом году спартаку помешали.

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