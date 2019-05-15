У «Динамо» возникли проблемы с прохождением лицензирования

Вот пока у нас денежный принцип превалирует над спортивным, ничего хорошего в футболе мы не достигнем.
Щас ВТБ денежки даст и слабенький Динамо будет играть, а сильный Тамбов без денег, останется там где есть.
«Динамо» испытывает проблемы с прохождением лицензирования для участия в РПЛ в следующем сезоне. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
По информации журналиста, москвичи не предоставили РФС финансовых гарантий.
Также есть проблемы и у новичка Премьер-лиги «Тамбова»: клуб до сих пор не подтвердил бюджет на новый сезон.
Для решения возникших сложностей у бело-голубых и тамбовчан есть время до конца этого месяца.
- «Динамо» за два тура до конца чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону стыковых матчей на три очка.
- «Тамбов» уже точно не опустится ниже второго места в итоговой таблице ФНЛ.