Кубок России. «Урал» вдесятером сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в финал

«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Кубка России – 2:2. По сумме двух матчей екатеринбургский клуб вышел в финал.

На 36-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил у гостей полузащитника Эрика Бикфалви. Игрок сфолил на Зелимхане Бакаеве, судья показал красную карточку после просмотра видеоповтора.

В финале команда Дмитрия Парфенова сыграет с победителем пары «Ростов» – «Локомотив».

Кубок России. 1/2 финала. Первый матч

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 1; 0:2 – Эль Кабир, 24; 1:2 – Ароян (в свои ворота), 58; 2:2 – Мирзов, 67.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Коне (Аджоев, 74), Беляев, Альварес, Бакаев, Костадинов, Лесовой, Ткачев, Горбатенко, Мирзов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков, Фидлер (Брызгалов, 90), Бикфалви, Араторе (Ильин, 46), Эль Кабир, Погребняк.

Предупреждения: Беляев, 23; Горбатенко, 45+4 – Араторе, 45+5; Емельянов, 62.

Удаление: нет – Бикфалви, 36.

Нереализованный пенальти: нет – Эль Кабир, 23.

Результат первого матча – 0:1

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