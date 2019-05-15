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    Кубок России. «Урал» вдесятером сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в финал

    «Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Кубка России – 2:2. По сумме двух матчей екатеринбургский клуб вышел в финал.

    На 36-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил у гостей полузащитника Эрика Бикфалви. Игрок сфолил на Зелимхане Бакаеве, судья показал красную карточку после просмотра видеоповтора.

    В финале команда Дмитрия Парфенова сыграет с победителем пары «Ростов» – «Локомотив».

    Кубок России. 1/2 финала. Первый матч

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бикфалви, 1; 0:2 – Эль Кабир, 24; 1:2 – Ароян (в свои ворота), 58; 2:2 – Мирзов, 67.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Коне (Аджоев, 74), Беляев, Альварес, Бакаев, Костадинов, Лесовой, Ткачев, Горбатенко, Мирзов.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков, Фидлер (Брызгалов, 90), Бикфалви, Араторе (Ильин, 46), Эль Кабир, Погребняк.

    Предупреждения: Беляев, 23; Горбатенко, 45+4 – Араторе, 45+5; Емельянов, 62.

    Удаление: нет – Бикфалви, 36.

    Нереализованный пенальти: нет – Эль Кабир, 23.

    Результат первого матча – 0:1

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Парфeнов снова в финале кубка. Как ему это удаeтся?

    Источник: «Бомбардир»

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    15.05.2019 20:53
    Комментарии19
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 5 часов назад

      Очень неожиданный результат но по игре все по делу.

      0
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 17 часов назад

      Насыщенный такой матч получился. Бакаева надо сразу на выданье в Европу, чтоб тут в так называемых "топ" клубах не деградировал.

      0
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      Рейтинг: +901

      Bozigit 17 часов назад

      Интересный момент. Арсенал даже проиграв, может оказаться в выигрыше). Если в финале победит Локомотив

      0
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      Рейтинг: +1431

      absent32 18 часов назад

      карасев даже с ВАР накосячил

      3
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      Рейтинг: +20

      Kl0dus 18 часов назад

      Как-то Арсенал в конце пешком ходил. Полный разброд и несогласованность. Так себе впечатления.

      1
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      Рейтинг: +16

      deniscom2017 18 часов назад

      Урал молодцы! Профессионалы!!!!

      2
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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 18 часов назад

      урал победы и в выходные и финале

      1
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      Рейтинг: +2330

      Gek Dement 18 часов назад

      Ну теперь или Арсенал или Урал я так понимаю точно в ЕК. А может быть даже и оба клуба. Интересно.

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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери > Gek Dement 17 часов назад

      Локо так-то в принципе сильнее Урала, + у уральцев не будет Бикфалви.

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      Рейтинг: +198

      ААМ 19 часов назад

      Теперь Арсеналу дорога ЛЕ только через ЧР.

      0
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      Рейтинг: +4081

      ilichkadr 19 часов назад

      Парфенову респект, как тренер Дмитрий состоялся. Урал не Тосно, но удачи с Локо!

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      Рейтинг: +28491

      portero > ilichkadr 19 часов назад

      думаешь кубок возьмет . ну а что прикольно будет.

      2
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      Рейтинг: +4081

      ilichkadr > portero 18 часов назад

      Ага, думаю, что возьмёт и Палыча по носу щелкнет!

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      Рейтинг: +507

      Борат > ilichkadr 18 часов назад

      Будет русским Эмери )

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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV > ilichkadr 18 часов назад

      главное чтобы три очка взял а кубок нескоро еще будет

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      Рейтинг: +4081

      ilichkadr > Вальдемар IV 7 часов назад

      3 очка погоды не сделают, а вот выигрыш кубка для уральцев это круто.

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