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    Промес – о новости про аренду в «Спартак»: «Почему нет»

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес не против вернуться в «Спартак».

    Вчера появилась информация, что москвичи были заинтересованы в аренде голландца, но из-за прихода нового руководства пока отложили данный вопрос.

    Как сообщает «Чемпионат», в инстаграме в комментариях под одной из публикаций с данной новостью футболист написал: «Почему нет».

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год.
    • В составе красно-белых в 2017 году хавбек стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

    text

    Публикация от text (@fans.spartak)

    Источник: «Чемпионат»

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    15.05.2019 13:44
    Комментарии16
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Промес лишним в Спартаке никак бы не был.

      0
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      Рейтинг: +663

      Benifacto 13 часов назад

      Удар у него все таки хороший...а в остальном хз ,возможно и Спартак его команда, а вдруг он иптить Робсон!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1246

      VGreen 13 часов назад

      мдаа, спартачи видмио еще долго будут дрочить на Промеса и Карреру. Даже охота чтобы они вернулись - уверен, провалятся, особенно итальянский физрук.

      P.S. Глушаков конечно гнилой человек, но наверняка же он не просто так сливал Карреру и его поддерживали некоторые другие игроки. Играть он им давал, а значит, были именно игровые недопонимания. Физрук исчерпал мотивационные навыки, но возомнил себя топ-тренером (это было заметно по его интервью), вот и стали игрочишки недовольство высказывать.

      0
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      Рейтинг: +8593

      vladimir-7 23 часа назад

      У спартака деньги есть, значит может выкупить, Промеж там не прижился.

      0
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      Рейтинг: +4345

      батог 23 часа назад

      Да, Антоха бы не помешал !!!

      1
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      Рейтинг: +19289

      gol_kak_sokol 15 мая, 15:48

      Не думаю, что это случится. Ну а если вдруг - хотя бы скорость появится впереди у Спартака и Айртон будет меньше проваливаться.

      3
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      Рейтинг: +1142

      erma 15 мая, 15:12

      А сколько было разговоров когда он уходил, что Промес, мол, не тот и что Спартак и так сильная команда (ну да, один Г чего стоит!) и что пробьемся. А я предупреждал, что даже слабый Промес лучше сильного Комбарова. Теперь наелись дерьма и готовы к новым подвигам.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5695

      ivanthebest 15 мая, 15:01

      Нужно возвращать Антоху однозначно. Он не только футболист отменный, но и что очень важно, очень позитивный и хороший человек.

      4
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      Рейтинг: +506

      Борат 15 мая, 14:54

      лучше б гинер его арендовал под лигу европы!

      -2
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      Рейтинг: +2236

      Fan Loko mik > Борат 2 часа назад

      А будет ли Лига европы у Гинера???? Это БАЛЬШОЙ ВОПРОС!!!!

      0
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      Рейтинг: +3943

      серега кашин 15 мая, 14:46

      он сейчас крайне необходим

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