Промес – о новости про аренду в «Спартак»: «Почему нет»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес не против вернуться в «Спартак».

Вчера появилась информация, что москвичи были заинтересованы в аренде голландца, но из-за прихода нового руководства пока отложили данный вопрос.

Как сообщает «Чемпионат», в инстаграме в комментариях под одной из публикаций с данной новостью футболист написал: «Почему нет».

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год.

В составе красно-белых в 2017 году хавбек стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.