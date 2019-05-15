«Бавария» рассматривает ван Боммела на пост главного тренера

«Бавария» рассматривает кандидатуру главного тренера ПСВ Марка ван Боммела в качестве замены Нико Ковачу после окончания сезона.

В карьере игрока 43-летний специалист выступал за мюнхенцев с 2006-го по 2011 год. В составе «Баварии» голландец по два раза выиграл чемпионат и Кубок Германии и дошел до финала Лиги чемпионов.

Ван Боммел возглавил клуб из Эйндховена летом 2018 года. В этом сезоне за тур до конца Эредивизие ПСВ занимает второе место, отставая от «Аякса» на три очка.

Мюнхенская команда перед последним туром лидирует в таблице Бундеслиги, опережая дортмундскую «Боруссию» на два бала.