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    «Бавария» рассматривает ван Боммела на пост главного тренера

    «Бавария» рассматривает кандидатуру главного тренера ПСВ Марка ван Боммела в качестве замены Нико Ковачу после окончания сезона.

    В карьере игрока 43-летний специалист выступал за мюнхенцев с 2006-го по 2011 год. В составе «Баварии» голландец по два раза выиграл чемпионат и Кубок Германии и дошел до финала Лиги чемпионов.

    Ван Боммел возглавил клуб из Эйндховена летом 2018 года. В этом сезоне за тур до конца Эредивизие ПСВ занимает второе место, отставая от «Аякса» на три очка.

    Мюнхенская команда перед последним туром лидирует в таблице Бундеслиги, опережая дортмундскую «Боруссию» на два бала.

    Источник: Sport Bild

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    15.05.2019 17:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5176

      mihail200606 19 часов назад

      Странное решение, разница небольшая между нынешним коучем и ван боммелом..

      2
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      Рейтинг: +2513

      Viper for CSKA 21 час назад

      Час от часу не легче. Ничего не имею против Ван Боммела и его работы в ПСВ, но, боюсь, что ситуация с Бошом может повториться. Всё таки после Голландии лучше начать в Германии с клуба с меньшими амбициями, а значит и давлением. В Баварии, несмотря на его богатый игроцкий опыт, тренерского опыта, приобретенного в ПСВ, маловато ему будет. Вот если бы возглавил условный Гладбах и проявил бы себя за годик или два, то вопросов было бы на порядок меньше.

      2
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 21 час назад

      Ай, тогда лучше пусть Ковач остаётся. У ван Боммеля мало опыта, к тому же ведя по ходу чемпионата, умудрился в концовке потерять преимущество, и с 99% вероятностью чемпионом станет Аякс, а не ПСВ.

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