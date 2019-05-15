Конов: «Анжи» не прошел лицензирование РФС и может быть не допущен к участию в ФНЛ

«Анжи» не прошел процедуру лицензирования РФС на следующий сезон, сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Махачкалинцы имеют право подать апелляцию для получения разрешения на участие в ФНЛ. Для этого клуб до конца мая обязан полностью выплатить всю задолженность по зарплатам, которая составляет около 150 миллионов рублей.

Кроме того, «Анжи» должен предоставить РФС гарантии, что клуб сможет избежать финансовых проблем хотя бы в течение одного сезона.

Если махачкалинцы не успеют решить свои проблемы в срок, при условии закрытия долгов они до конца июня смогут подать заявку для участия в ПФЛ. В противном случае клуб лишится профессионального статуса.