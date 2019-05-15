Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Конов: «Анжи» не прошел лицензирование РФС и может быть не допущен к участию в ФНЛ

    «Анжи» не прошел процедуру лицензирования РФС на следующий сезон, сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Махачкалинцы имеют право подать апелляцию для получения разрешения на участие в ФНЛ. Для этого клуб до конца мая обязан полностью выплатить всю задолженность по зарплатам, которая составляет около 150 миллионов рублей.

    Кроме того, «Анжи» должен предоставить РФС гарантии, что клуб сможет избежать финансовых проблем хотя бы в течение одного сезона.

    Если махачкалинцы не успеют решить свои проблемы в срок, при условии закрытия долгов они до конца июня смогут подать заявку для участия в ПФЛ. В противном случае клуб лишится профессионального статуса.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2019 15:45
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Судьбы Тосно и Амкара им скорей всего не избежать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Липецк1980 16 часов назад

      Спасибо Керимову нужно сказать игрокам Анжи, за медвежью услугу. ну и далее Кадиеву.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      55together 16 часов назад

      друг алсу и 1-го канала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      55together 16 часов назад

      что за балабол?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +641

      Decorhome 22 часа назад

      Не хотелось бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий 22 часа назад

      Если бы по чесноку проходили отбор и лицензирование, то не только " Анжи" его бы не прошёл, но и Кононов и ему подобные.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3652

      Спартач80 > В даль смотрящий 22 часа назад

      Вообще то пишет Конов...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий > Спартач80 22 часа назад

      ))) Лишние буквы ему дописал. Но сути не меняет по содержанию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3904

      Старикан 22 часа назад

      Ну собственно говоря ничего нового...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +316

      Киркинитидец 23 часа назад

      стадик разобрать! и в Тулу... на пустом месте памятник орлу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1095

      Бомбардиръ 23 часа назад

      R.I.P. Анжи... Помним, скорбим...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8593

      vladimir-7 23 часа назад

      Махачкалинцы, это весь народ Махачкалы должен решить все проблемы?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5663

      KLIM777 > vladimir-7 23 часа назад

      да, на это намекают. Продать весь скот свой и вложить бабки в клуб.

      Керимов ведь не может помочь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      ZIDAN 05 > KLIM777 18 часов назад

      Посмотрел бы я на вас если бы не Газпром. В каком анусе вы сейчас были бы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1485

      TOMSON > ZIDAN 05 15 часов назад

      Зенит и до Газпрома в Кубке УЕФА играл и до 1/4 доходил. По этому может не чемпионами, но в «анусе», как Анжи мы бы точно не были.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru