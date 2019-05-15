«Локомотив» и «Спартак» хотят подписать хавбека «Арсенала» Мирзова

«Спартак» и «Локомотив» могут подписать полузащитника «Арсенала» Резиуана Мирзова. По информации «Чемпионата», игрока предложили московским клубам, они обдумывают вариант с покупкой.

Мирзову 25 лет, он выступает за «Арсенал» с 2018 года.

В текущем сезоне РПЛ хавбек сыграл в 21 матче, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. В Кубке России Мирзов вышел в шести играх и забил два гола.

Футболист вошел в расширенный список сборной России на отборочные матчи Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

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