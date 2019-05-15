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    «Локомотив» и «Спартак» хотят подписать хавбека «Арсенала» Мирзова

    «Спартак» и «Локомотив» могут подписать полузащитника «Арсенала» Резиуана Мирзова. По информации «Чемпионата», игрока предложили московским клубам, они обдумывают вариант с покупкой.

    • Мирзову 25 лет, он выступает за «Арсенал» с 2018 года.
    • В текущем сезоне РПЛ хавбек сыграл в 21 матче, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. В Кубке России Мирзов вышел в шести играх и забил два гола.
    • Футболист вошел в расширенный список сборной России на отборочные матчи Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.05.2019 21:12
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3904

      Старикан 7 часов назад

      Что-то мне подсказывает, что Мирзов не для Спартака...

      1
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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 9 часов назад

      вот локо пусть и подписывает

      0
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      Рейтинг: +993

      Сергей Саныч 16 часов назад

      Медленный и тупой.
      На лицо поглядите,ноль интеллекта.
      Куда угодно,только не к нам.

      0
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      Рейтинг: +416

      Серёга Краснодарский > Сергей Саныч 8 часов назад

      классный игрок . Кононов и заберет его. по твоим словам видно что из тебя интеллект прет .

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      Рейтинг: +487

      Sky Spartak 17 часов назад

      Спартак он точно не усилит....да добротный игрок....но уж тогда лучше молодых ставить.

      0
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      Рейтинг: +681

      deimos88 17 часов назад

      В Спартаке бревен мало, ещё нужны,самый тот игрок для пиджаковских "кружев"

      1
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 18 часов назад

      Тут и думать нечего. Только в Локо. Когда он еще в ЛЧ сыграет...

      0
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      Рейтинг: +759

      movie 18 часов назад

      смешно

      1
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      Рейтинг: +150

      Boeung777 18 часов назад

      Да, пара флангов- Мирзов- Бакаев будет неплохо смотреться в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +19289

      gol_kak_sokol 18 часов назад

      Умелый парень, прибавит агрессии впереди вместо беззубых Гулиева и Ломовицкого.

      4
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      Рейтинг: +5663

      KLIM777 18 часов назад

      да какой Мирзов. Его уровень это максимум Ростов. Слабый игрок для топ клубов

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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV > KLIM777 18 часов назад

      так в топ он и не идет

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      Рейтинг: +5663

      KLIM777 > Вальдемар IV 17 часов назад

      согласен))

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