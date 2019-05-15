Кубок России. «Локомотив» выиграл у «Ростова» и сыграет в финале

«Локомотив» обыграл «Ростов» в ответном матче 1/2 финала Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:0, голы забили полузащитник Рифат Жемалетдинов и форвард Федор Смолов.

«Локомотив» вышел в финал турнира, где сыграет с «Уралом». Игра пройдет 22 мая.

Кубок России. 1/2 финала. Первый матч

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 45+2; 0:2 – Смолов, 62.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Плиев, Сигурдссон, Гацкан, Ионов (Шомуродов, 62), Попов, Глебов, Зайнутдинов (Калачев, 71), Норманн.

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес (Михалик, 72), Чорлука, Кверквелия, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Игнатьев, Эдер (Тарасов, 85), Смолов.

Предупреждения: Зайнутдинов, 7; Глебов, 77; Плиев, 80 – Кверквелия, 37; Жемалетдинов, 44.

Результат первого матча – 2:2

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