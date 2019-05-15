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    Кубок России. «Локомотив» выиграл у «Ростова» и сыграет в финале

    «Локомотив» обыграл «Ростов» в ответном матче 1/2 финала Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:0, голы забили полузащитник Рифат Жемалетдинов и форвард Федор Смолов.

    «Локомотив» вышел в финал турнира, где сыграет с «Уралом». Игра пройдет 22 мая.

    Кубок России. 1/2 финала. Первый матч

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 45+2; 0:2 – Смолов, 62.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Плиев, Сигурдссон, Гацкан, Ионов (Шомуродов, 62), Попов, Глебов, Зайнутдинов (Калачев, 71), Норманн.

    «Локомотив»: Гилерме, Хеведес (Михалик, 72), Чорлука, Кверквелия, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Игнатьев, Эдер (Тарасов, 85), Смолов.

    Предупреждения: Зайнутдинов, 7; Глебов, 77; Плиев, 80 – Кверквелия, 37; Жемалетдинов, 44.

    Результат первого матча – 2:2

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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    15.05.2019 21:24
    Комментарии45
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    • ...
      Рейтинг: +4662

      GoLenaStop 2 часа назад

      эх...Ростсельмаш... удачи в следующей жизни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +807

      spartakuz 7 часов назад

      С выходом Шомуродова и Калачёва игра Ростова усилилась. Калачёв один тайм вполне на уровне может провести, а почему Элдора с первых минут не выпускают? Он отлично играет головой, борется, цепляется за мячи... Не понятно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +954

      kazak161 16 часов назад

      Это был последний матч где Ростов принимал 30000 болельщиков!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1195

      Виталий Орехов > kazak161 9 часов назад

      +++++++++++++

      0
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      ...
      Рейтинг: +403

      klim2m > kazak161 5 часов назад

      33 тысячи)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +867

      JTherry 17 часов назад

      Ростов слаб и немощен без Еременко, победа паровозов логична, они мастеровитее, но в ЛЧ (если они туда попадут) будет сложно, впрочем, как и всем нашим командам - не наш турнир(( не уверен, что Кубок уже в руках Локо, Урал может собраться и выдать боевой матч...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1482

      Рубинище > JTherry 17 часов назад

      Для Урала матч года, желаю им удачи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      Bozigit 17 часов назад

      Жаль. Ростов мог зацепиться за ЛЕ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1482

      Рубинище 18 часов назад

      Надо признать, что состав у Ростова именно на то место где он и находится. Что бы прыгнуть выше должен быть гениальный тренер. Карпину не хватает мастерства ещё. А почему Ерёменко не играл, его и не хватало очень.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      dik_fransis > Рубинище 17 часов назад

      травма

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3397

      Lester84 > dik_fransis 17 часов назад

      Скорее предпродажная подготовка)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3397

      Lester84 18 часов назад

      Жду эпичного повторения сцены с болельщиками:"Валера, иди сюда нах!")))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +30185

      MaxRnD > Lester84 18 часов назад

      Болельщиков не путаешь ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3397

      Lester84 > MaxRnD 17 часов назад

      А чего ж тут путать? Был же эпичный видос, где болельщик Ростова Байдачного нагоняет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2784

      ljrljr0505 18 часов назад

      повторение финала. Всех с победой. Злопыхателям насчет отмененного гола: хоть и миллиметровый, но оффсайд был. так что все правильно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15104

      VVM1964 18 часов назад

      В финале буду за Локо - нечего Уралу делать в ЛЕ .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +954

      kazak161 > VVM1964 18 часов назад

      Локо выиграет финал а Арсенал будет в ЛЕ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      TRELL > VVM1964 18 часов назад

      Как будто Локо феерит в еврокубках;)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15104

      VVM1964 > TRELL 17 часов назад

      Можно подумать Урал будет феерить - Локо как то понадежнее ) Ну или предоставит 6-ой команде пройти в кубки - тоже как то предпочтительнее .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      TRELL > VVM1964 17 часов назад

      Логично!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      dik_fransis > kazak161 17 часов назад

      с хера ли??? а урал???


      1
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      Рейтинг: +954

      kazak161 > dik_fransis 16 часов назад

      Урал навряд ли!Бизнес!Бабки превыше всего!

      1
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      Рейтинг: +954

      kazak161 > dik_fransis 16 часов назад

      Даже ВСЕВЫШНЕГО!На то пошло Человечество высшей расы!

      1
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      Рейтинг: +954

      kazak161 18 часов назад

      Даа VAR нас выручил а затем погубил,ну да ладно,просто Ростову надо научится играть в пас а не бей беги,может тогда можно замахнутся и на высокие места, но пока рано нам там быть!

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