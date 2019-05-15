Sport Mediaset: Лэмпард сменит Сарри на посту тренера «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси».

Как уже сегодня сообщал «Бомбардир», владелец лондонского клуба Роман Абрамович может отправить Маурицио Сарри в отставку из-за недовольства болельщиком игровым стилем итальянца.

Руководство синих выбрало замену Сарри в лице своего бывшего футболиста.

Сарри, в свою очередь, может вернуться в Италию, где у него есть варианты с «Миланом», «Ромой» и «Ювентусом».