Sport Mediaset: Лэмпард сменит Сарри на посту тренера «Челси»

"...Роман Абрамович может отправить Маурицио Сарри в отставку из-за недовольства болельщиком игровым стилем итальянца...."
Рома как был, так и остался чеолвеком, НЕ ИМЕЮЩИМ СВОЕГО МНЕНИЯ))))
Он, как известн, просто "ширма" для других во всём, что делает)))
Разве что...детишек производит сам)))
Всё делает по приказу или по мнению других...
Вот..и теперь...видишь ли..."болельщики недовольны..."
Может быть и состав на каждую игру в Челси теперь он-лайн голосованием будут назначать?
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси».
Как уже сегодня сообщал «Бомбардир», владелец лондонского клуба Роман Абрамович может отправить Маурицио Сарри в отставку из-за недовольства болельщиком игровым стилем итальянца.
Руководство синих выбрало замену Сарри в лице своего бывшего футболиста.
Сарри, в свою очередь, может вернуться в Италию, где у него есть варианты с «Миланом», «Ромой» и «Ювентусом».
- Лэмпард выступал за «Челси» с 2001-го по 2014 год.
- «Дерби Каунти» по итогам сезона в Чемпионшипе завоевал право на участие в плей-офф за выход в АПЛ.
- В первом полуфинальном матче плей-офф команда 40-летнего англичанина дома проиграла «Лидсу» со счетом 0:1.