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    Sport Mediaset: Лэмпард сменит Сарри на посту тренера «Челси»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси».

    Как уже сегодня сообщал «Бомбардир», владелец лондонского клуба Роман Абрамович может отправить Маурицио Сарри в отставку из-за недовольства болельщиком игровым стилем итальянца.

    Руководство синих выбрало замену Сарри в лице своего бывшего футболиста.

    Сарри, в свою очередь, может вернуться в Италию, где у него есть варианты с «Миланом», «Ромой» и «Ювентусом».

    • Лэмпард выступал за «Челси» с 2001-го по 2014 год.
    • «Дерби Каунти» по итогам сезона в Чемпионшипе завоевал право на участие в плей-офф за выход в АПЛ.
    • В первом полуфинальном матче плей-офф команда 40-летнего англичанина дома проиграла «Лидсу» со счетом 0:1.

    Источник: Sport Mediaset

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    15.05.2019 18:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 18 часов назад

      "...Роман Абрамович может отправить Маурицио Сарри в отставку из-за недовольства болельщиком игровым стилем итальянца...."
      Рома как был, так и остался чеолвеком, НЕ ИМЕЮЩИМ СВОЕГО МНЕНИЯ))))
      Он, как известн, просто "ширма" для других во всём, что делает)))
      Разве что...детишек производит сам)))
      Всё делает по приказу или по мнению других...
      Вот..и теперь...видишь ли..."болельщики недовольны..."
      Может быть и состав на каждую игру в Челси теперь он-лайн голосованием будут назначать?

      0
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      Рейтинг: +747

      CSKA471 19 часов назад

      Стреляйте уток, охота только началась!

      1
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      Рейтинг: +4387

      84aivengo 20 часов назад

      абрамович тасует карты...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил 20 часов назад

      А при чем здесь Лемпард?
      Это не жолтая новость, это понос.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar 21 час назад

      Сарри физрук но потянет ли лэмпард.

      2
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      Рейтинг: +33

      MU868686 > dinar7777dinar 19 часов назад

      А твой Вальверде не физрук, вылет Барсы братан это было жестко,ненавижу Лузерпуль,

      1
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      ...
      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > MU868686 19 часов назад

      вальверде еще тот физручело !

      1
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      ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > MU868686 18 часов назад

      ...а Вы "ненавидите Ливерпуль" за что? За то, что вынес Барсу?)))++
      Или за то, что руководители Барсы - идиоты, допустившие непозволительную зависимость команды от "душевного и физического" состояния одного футболиста?))

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      ...
      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > ivan-football-fan 18 часов назад

      слышь а что ливер поплыл в финале против реала когда салах получил травму? это не зависимость так же самая?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > dinar7777dinar 18 часов назад

      Конечно же ЗАВИСИМОСТЬ!
      А кто говорит, что "нет"?
      Только от Салаха Ливер зависит не НАСТОЛЬКО КРИТИЧНО, насколько барса от Лионеля - очевидная вещь!
      Да и... эта игра против Барсы БЕЗ САЛАХА показала, что...Клопп-то БАШКОЙ ДУМАЕТ))) И без Салаха команда рвёт!))) Зависимость была...ДА СПЛЫЛА!)))
      А, вот у Барсы, всё по старому: нафталин...Ван дейк уничтожил Месси...и...НИКТО ДРУГОЙ НЕ СМОГ БАРСУ ВТАЩИТЬ В ФИНАЛ)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина 21 час назад

      я вот не понимаю зачем увольнять Сарри... он взял 3 место вывел команду в ле...
      это полный бред, считаю увольнение не заслуженным!

      6
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      ...
      Рейтинг: +7806

      DeStar > Фанат Рубина 20 часов назад

      согласен. На фоне такого сити и ливерпуля остальные "топ клубы" апл кажутся дном. Но что поделать, если челси и тому же арсеналу далеко до подобного состава. А так по факту ,челси 1-ый ,после сити и ливерпуля, с которыми в апл никто не сравнится. результат есть? есть. 3 место - лч, финал ле, тоже можно победить и будет трофей. А чего ожидали в челси: чемпионства? такому челси никто его не даст, нужно лямов 400 вложить .

      4
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 > Фанат Рубина 20 часов назад

      поддерживаю. Можно было лучше что-ли сделать?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > Фанат Рубина 18 часов назад

      Рома просто тупит..Собственно...он тупит по жизни))) Бабки свои он не зарабатывал...И сейчас...всё ему в виде готовых "схем" подкатывают)))
      "Партийное задание" у него в случае с Челси, скорее всего, звучит так: лоноднскую публику не раздражать, а ублажать! Футбольные фаны с туманного Альбиона должны чётко позитивно реагировать на "русские деньги в английском футболе"!)))+

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