Главные новости дня. Яя Туре пригласили тренировать в Россию, «Локомотив» гарантированно сыграет в еврокубках

Данни вернулся в Санкт-Петербург и посетит матч «Зенита» с ЦСКА.

Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу «Риу Аве» над «Бенфикой».

«МЮ» согласовал с «Суонси» трансфер Джеймса за 15 миллионов.

Селюк: «Туре завершил игровую карьеру и начнет тренировать. Есть варианты в России».

Переход де Лигта в «Барселону» может сорваться из-за требований Райолы по комиссионным.

Эрнандес недоволен своей ролью в ЦСКА.

«Анжи» вылетел из РПЛ.

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы из-за армяно-азербайджанского конфликта.

РПЛ. «Локомотив» разгромил «Рубин» и гарантировал попадание в ЛЕ.

Перед финалом ЛЕ «Челси» сыграет благотворительный матч в США. Сарри недоволен, но это важно для клуба