Главные новости дня. Яя Туре пригласили тренировать в Россию, «Локомотив» гарантированно сыграет в еврокубках

Данни вернулся в Санкт-Петербург и посетит матч «Зенита» с ЦСКА.
Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу «Риу Аве» над «Бенфикой».
«МЮ» согласовал с «Суонси» трансфер Джеймса за 15 миллионов.
Селюк: «Туре завершил игровую карьеру и начнет тренировать. Есть варианты в России».
Переход де Лигта в «Барселону» может сорваться из-за требований Райолы по комиссионным.
Эрнандес недоволен своей ролью в ЦСКА.
«Анжи» вылетел из РПЛ.
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы из-за армяно-азербайджанского конфликта.
РПЛ. «Локомотив» разгромил «Рубин» и гарантировал попадание в ЛЕ.
Перед финалом ЛЕ «Челси» сыграет благотворительный матч в США. Сарри недоволен, но это важно для клуба