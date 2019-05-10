Эрнандес: «Не очень доволен той ролью, которую ЦСКА отводит мне в последнее время»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес заявил о том, что его не устраивает количество игрового времени, которое он получает в последнее время.

– Как вы видите свое нынешнее положение в ЦСКА?

– Я не очень доволен той ролью, которая отведена мне в последнее время. Я играю по несколько минут. Это тренерское решение, и я ничего не могу с этим поделать. Я должен продолжать тренироваться и улучшаться с каждым днем.

– Как складываются отношения с Гончаренко?

– Не могу сказать, что у нас плохие отношения, но всем ясно, что на сегодняшний день я не являюсь одним из первых претендентов на место в нападении. Обычно я сижу на скамейке и выхожу на замену. В моем возрасте это сложная ситуация, потому что мне 28 лет, и я хотел бы проводить на поле больше минут.

– Как оцените ваших конкурентов в линии нападения?

– Это очень хорошие игроки. Нисимура забил гол на выходных, Чалов находится на очень высоком уровне. Все три футболиста передней линии выступают хорошо. Но что меня, возможно, немного удивляет, так это то, что в отсутствие двух из трех нападающих у команды я выхожу на замену. В любом случае, я должен принять это так как есть, потому что это футбол.