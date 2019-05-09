Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу «Риу Аве» над «Бенфикой»

Защитник «Порту» Пепе оказался в неприятной ситуации перед матчем 33-го тура Примейры.

По информации Gonfia la Rete, Пепе предложил защитнику «Риу Аве» Фабио Коэнтрау 600 тысяч, если его команда победит «Бенфику». По этому поводу в полицию и прокуратуру поступило анонимное заявление, к которому были прикреплены доказательства.

За два тура до завершения чемпионата «Бенфика» возглавляет турнирную таблицу. «Порту» идет следом и отстает на два очка.

Кроме «Риу Аве», лиссабонцам осталось сыграть с «Санта-Кларой». Команда из Порту проведет матчи против «Насионала» и «Спортинга».

Пепе и Коэнтрау вместе выступали за «Реал» с 2011-го по 2015 год.