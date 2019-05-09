Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу «Риу Аве» над «Бенфикой»

Странное решение.... Ну договорился ты с крайним левым защитником... Он же не один играет.
Да и глупо подкупать с целью победить. Так то соперник может быть немного несогласен)))
Защитник «Порту» Пепе оказался в неприятной ситуации перед матчем 33-го тура Примейры.
По информации Gonfia la Rete, Пепе предложил защитнику «Риу Аве» Фабио Коэнтрау 600 тысяч, если его команда победит «Бенфику». По этому поводу в полицию и прокуратуру поступило анонимное заявление, к которому были прикреплены доказательства.
За два тура до завершения чемпионата «Бенфика» возглавляет турнирную таблицу. «Порту» идет следом и отстает на два очка.
Кроме «Риу Аве», лиссабонцам осталось сыграть с «Санта-Кларой». Команда из Порту проведет матчи против «Насионала» и «Спортинга».
Пепе и Коэнтрау вместе выступали за «Реал» с 2011-го по 2015 год.
Итальянская информационно-коммуникационная компания, работающая в области спорта. Представлена в разных сферах СМИ – на телевидении, радио и в интернете.