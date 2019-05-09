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    Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу «Риу Аве» над «Бенфикой»

    Защитник «Порту» Пепе оказался в неприятной ситуации перед матчем 33-го тура Примейры.

    По информации Gonfia la Rete, Пепе предложил защитнику «Риу Аве» Фабио Коэнтрау 600 тысяч, если его команда победит «Бенфику». По этому поводу в полицию и прокуратуру поступило анонимное заявление, к которому были прикреплены доказательства.

    За два тура до завершения чемпионата «Бенфика» возглавляет турнирную таблицу. «Порту» идет следом и отстает на два очка.

    Кроме «Риу Аве», лиссабонцам осталось сыграть с «Санта-Кларой». Команда из Порту проведет матчи против «Насионала» и «Спортинга».

    Пепе и Коэнтрау вместе выступали за «Реал» с 2011-го по 2015 год.

    Источник: Gonfia la Rete

    Итальянская информационно-коммуникационная компания, работающая в области спорта. Представлена в разных сферах СМИ – на телевидении, радио и в интернете.

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +162

      Seamus 28 минут назад

      Странное решение.... Ну договорился ты с крайним левым защитником... Он же не один играет.
      Да и глупо подкупать с целью победить. Так то соперник может быть немного несогласен)))

      1
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      Рейтинг: +3891

      серега кашин 52 минуты назад

      ну все тюрьма

      0
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