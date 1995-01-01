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    Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы из-за армяно-азербайджанского конфликта

    Участие полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против «Челси» находится под вопросом, сообщает BBC.

    По информации источника, футболист может пропустить встречу, поскольку Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом между странами. Игра пройдет 29 мая в Баку.

    Представители «Арсенала» требуют от УЕФА дополнительных гарантий безопасности. Если они не будут предоставлены, то Мхитарян окажется вне заявки «Арсенала».

    Источник: BBC

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5108

      mihail200606 4 минуты назад

      Не может, а пропустит..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      FENIX-SL 5 минут назад

      учитывая что в этом конфликте виновная сторона - азеры
      то это совсем смешно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +903

      AZ 20 минут назад

      тогда пусть финальное поле меняют

      2
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