Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы из-за армяно-азербайджанского конфликта

Участие полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против «Челси» находится под вопросом, сообщает BBC.

По информации источника, футболист может пропустить встречу, поскольку Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом между странами. Игра пройдет 29 мая в Баку.

Представители «Арсенала» требуют от УЕФА дополнительных гарантий безопасности. Если они не будут предоставлены, то Мхитарян окажется вне заявки «Арсенала».