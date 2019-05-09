Данни вернулся в Санкт-Петербург и посетит матч «Зенита» с ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург и посетит ближайший матч бывшего клуба.

Португалец навестит бывших партнеров на клубной базе, а также будет присутствовать в фана-променаде перед матчем 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Я рад, это был хороший сезон. У меня в «Зените» много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами», – признался бывший капитан «Зенита».