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    Данни вернулся в Санкт-Петербург и посетит матч «Зенита» с ЦСКА

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург и посетит ближайший матч бывшего клуба.

    Португалец навестит бывших партнеров на клубной базе, а также будет присутствовать в фана-променаде перед матчем 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Я рад, это был хороший сезон. У меня в «Зените» много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами», – признался бывший капитан «Зенита».

    • Данни выступал в составе «Зенита» с 2008 по 2017 год.
    • За этот периоды португалец трижды становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок УЕФА, дважды Кубок России и столько же раз Суперкубок России.
    • Последние два года он выступает за чешскую «Славию».

    Источник: 78.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4538

      prezent2017 31 минуту назад

      Данни наш привет и наилучшие пожелания.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1197

      TOL47 42 минуты назад

      Данни приехал отдохнуть в Питер, к сожалению годы, но лучше был бы он чем Маркиз нулевой

      1
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      ...
      Рейтинг: -4802

      пьяныйхоровод > TOL47 27 минут назад

      Это да . Мигель ещё мого бы пару сезонов отыграть . Может не каждый матч и не все 90 минут , но пользы от него всяк больше было бы .

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