Данни вернулся в Санкт-Петербург и посетит матч «Зенита» с ЦСКА

Данни наш привет и наилучшие пожелания.
Бывший полузащитник «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург и посетит ближайший матч бывшего клуба.
Португалец навестит бывших партнеров на клубной базе, а также будет присутствовать в фана-променаде перед матчем 28-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Я рад, это был хороший сезон. У меня в «Зените» много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами», – признался бывший капитан «Зенита».
- Данни выступал в составе «Зенита» с 2008 по 2017 год.
- За этот периоды португалец трижды становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок УЕФА, дважды Кубок России и столько же раз Суперкубок России.
- Последние два года он выступает за чешскую «Славию».