«Анжи» дома уступил «Арсеналу» (0:1) во встрече 28-го тура РПЛ.

Махачкалинцы занимают предпоследнее 15-е место в таблице и на шесть очков отстают от «Уфы», которая находится в зоне переходных матчей. Даже в случае победы «Анжи» в двух оставшихся играх и поражения уфимцев во всех своих трех встречах [матч 28-го тура со «Спартаком» они проведут в воскресенье] команда из Дагестана не сможет опередить «Уфу», так как имеет отрицательный баланс в личных встречах.

Таким образом «Анжи» потерял шансы на сохранение места в РПЛ на следующий сезон. Махачкалинцы вернулись в Премьер-лигу в сезоне-2015/16.