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    «Анжи» потерял шансы на сохранение места в РПЛ

    «Анжи» дома уступил «Арсеналу» (0:1) во встрече 28-го тура РПЛ.

    Махачкалинцы занимают предпоследнее 15-е место в таблице и на шесть очков отстают от «Уфы», которая находится в зоне переходных матчей. Даже в случае победы «Анжи» в двух оставшихся играх и поражения уфимцев во всех своих трех встречах [матч 28-го тура со «Спартаком» они проведут в воскресенье] команда из Дагестана не сможет опередить «Уфу», так как имеет отрицательный баланс в личных встречах.

    Таким образом «Анжи» потерял шансы на сохранение места в РПЛ на следующий сезон. Махачкалинцы вернулись в Премьер-лигу в сезоне-2015/16.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +423

      латунный сепаратист 9 минут назад

      не растраивайтесь .окрепнете и вернётесь .ростов ждёт вас

      0
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      Рейтинг: +979

      омск55 13 минут назад

      Туда им и дорога

      0
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      Рейтинг: +1210

      TOL47 17 минут назад

      Ну вот отмучались, доиграли сезон.

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