Дети из Сирии посетили стадион «Спартака»

Дети из Сирии посетили Москву, где побывали в гостях у «Спартака».

В конце 2018 года официальный спартаковский фан-клуб провел гуманитарную акцию в Дамаске и Скальбии. В сирийских городах красно-белые организовали несколько турниров, участниками которых стали местные дети. Также им были вручены подарки от клуба.

Сейчас ребята из Сирии прибыли в столицу РФ. Вместе с детьми погибших российских военных они совершили прогулку по Кремлю, провели фотосессию возле Большого театра и посетили «Открытие Арену», где для них организовали экскурсию. Детям рассказали историю клуба в зале славы, они побывали у памятника братьям Старостиным, в зале для пресс-конференций и в раздевалке.

В конце они получили подарки от директора фан-клуба москвичей Валентина Коршунова и сфотографировались с защитником и вице-капитаном «Спартака» Георгием Джикией.