Дети из Сирии посетили стадион «Спартака»

Конечно, своих же детей из областей страны нет, кто хотел бы посетить стадион ФК"Спартак" нет. Дети из Сирии они нужнее, они же из братской Сирии, они нужнее чем свои маленькие граждане.
Дети из Сирии посетили Москву, где побывали в гостях у «Спартака».
В конце 2018 года официальный спартаковский фан-клуб провел гуманитарную акцию в Дамаске и Скальбии. В сирийских городах красно-белые организовали несколько турниров, участниками которых стали местные дети. Также им были вручены подарки от клуба.
Сейчас ребята из Сирии прибыли в столицу РФ. Вместе с детьми погибших российских военных они совершили прогулку по Кремлю, провели фотосессию возле Большого театра и посетили «Открытие Арену», где для них организовали экскурсию. Детям рассказали историю клуба в зале славы, они побывали у памятника братьям Старостиным, в зале для пресс-конференций и в раздевалке.
В конце они получили подарки от директора фан-клуба москвичей Валентина Коршунова и сфотографировались с защитником и вице-капитаном «Спартака» Георгием Джикией.