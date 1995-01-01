Главные новости дня. Рибери и Роббен не будут продлевать контракты, Моуриньо может возглавить «Селтик»

Рибери и Роббен не будут продлевать контракты.

Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал Сарри.

Моуринью может возглавить «Селтик», если Тухель останется в «ПСЖ».

Бартомеу: «Не дал бы Месси «Золотой мяч». Он в другом измерении».

«МЮ» потерял шансы на Лигу чемпионов и гарантировал себе участие в Лиге Европы.

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Рэмзи, Чех и Уэлбек попрощались с болельщиками «Арсенала» на «Эмирейтс».

ОНК Москвы: «Кокорину вряд ли разрешат взять медаль РПЛ в камеру».

Заболотный полтора года отработал мемом. «Зениту» пора с ним прощаться