Бартомеу: «Не дал бы Месси «Золотой мяч». Он в другом измерении»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.

В матче с «Ливерпулем» (3:0, первый полуфинал ЛЧ) аргентинец забил прямым ударом со штрафного. Мяч стал для него 600-м за клуб.

«Я не дал бы ему «Золотой мяч». Сейчас он выше этого и занимает место в своей собственной категории.

Есть отличные игроки, но он просто в другом измерении», – AS цитирует Бартомеу со ссылкой на The Observer.