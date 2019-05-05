Бартомеу: «Не дал бы Месси «Золотой мяч». Он в другом измерении»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.
В матче с «Ливерпулем» (3:0, первый полуфинал ЛЧ) аргентинец забил прямым ударом со штрафного. Мяч стал для него 600-м за клуб.
«Я не дал бы ему «Золотой мяч». Сейчас он выше этого и занимает место в своей собственной категории.
Есть отличные игроки, но он просто в другом измерении», – AS цитирует Бартомеу со ссылкой на The Observer.
- В 46 матчах текущего сезона Месси забил 48 голов и отдал 22 ассиста.
- Ответный матч с «Ливерпулем» состоится 7 мая.
- Ранее команда Эрнесто Вальверде досрочно выиграла Примеру.