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    «МЮ» потерял шансы на Лигу чемпионов и гарантировал себе участие в Лиге Европы

    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии.

    За тур до конца команда Уле-Гуннара Сульшера с 66-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице.

    «Арсенал» набрал столько же и с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей находится строчкой выше. В 18:30 команда Унаи Эмери примет «Брайтон».

    «Юнайтед» потерял теоретические шансы на выход в топ-4, дающий право участия в Лиге чемпионов на следующий сезон. При этом команда гарантировала себе участие в Лиге Европы.

    • Сульшер вступил в должность и. о. главного тренера в декабре, сменив Жозе Моуринью. В марте норвежец подписал полноценный контракт.
    • В дебютном сезоне Моуринью команда выиграла Лигу Европы-2016/17, обыграв «Аякс» со счетом 1:0 в решающем матче.

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 18:03
    Комментарии5
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      Рейтинг: +480

      VAD07 2 минуты назад

      На багаже Маура едва вытянули 6 место;)

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      Рейтинг: +6548

      Cules2013 3 минуты назад

      Понятно: игрокам МЮ не нужен ни Сульшер, ни ЛЧ. Интересно же, а что им нужно?
      Расчёт был до безобразия прост:
      - Побеждаешь Хаддерсфилд и остаёшься с хорошими шансами на топ-4. При определённых раскладах, можно было даже 3 место у ТТХ забрать, который под конец сезона расклеился.
      - Хаддерсфилд уже давно обеспечил себе вылет, ни на что не претендовал, и по игре не было видно, что они хотели громко хлопнуть дверьми на прощание, подгадить МЮ. Нет, ребята просто вышли на поле мяч погонять. Проблема в том, что МЮ вышел, судя по их игре, делать то же самое...WTF? Именитые игроки на поле номер отбывали, а сырая молодёжь вроде Чонга - это не тот актив. который выведет команду в ЛЧ и зарешает в нужный момент. Особенно отмечу Шоу - ни пас отдать, ни подать, гол забили с его ошибки, бежит как мешок с картошкой. Де Хеа тоже поплыл с такой командной игрой - не ошибся, но опять не выручил. ИМХО, в МЮ полкоманды - балласт, по разным причинам, но факт есть факт, причём я говорю об основном составе.
      Счёт закономерный, ибо я на поле сегодня увидел 2 абсолютно равные по классу команды) Так знакомо повеяло Мойесом... Лицо Вудворда было бесценно - сидел, как маньячелло, с такими глазами... он всё понял)
      Я не верил ни в Мойеса, ни особо в ван Гала, а уж особенно в Моуриньо и Сульшера. Но под давлением общественного мнения и красивого рекорда на старте, я всё таки подумал, что Сульшер сможет МЮ хотя бы поднять с колен - а получился прыжок вверх и падение в грязь... Обидно, я лично не против, чтобы у Сульшера что-то получилось. Но он уже был тренером в нескольких совершенно разных клубах до этого, и там он не показал никакого таланта, как стратег и тактик, ничего толком не добился. Поэтому и сейчас чуду взяться неоткуда - вначале команда просто выдохнула после ухода Жозе + попались удобные соперники. А теперь опять всё стало на свои места. И, к слову, Уле погряз в тех же траблах, с которыми не справился Моур. Так-то...

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      Рейтинг: +5437

      Skull_Boy 11 минут назад

      Вот это позор и надо чтобы Сити взяли кубок, а и там они дадут дорогу Вулверхэмптону в ЛЕ, волки 100% дадут бой и добавят жару

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      Рейтинг: +1389

      anri1703 11 минут назад

      С чем вас и поздравляю совсем раслабились

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      Рейтинг: +6548

      Cules2013 > anri1703 2 минуты назад

      Дело в том, что никто и не собирался напрягаться. Вот, в чём беда. А когда, если уж не сейчас? И зачем тогда все эти люди вообще находятся в МЮ?

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