«МЮ» потерял шансы на Лигу чемпионов и гарантировал себе участие в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии.

За тур до конца команда Уле-Гуннара Сульшера с 66-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице.

«Арсенал» набрал столько же и с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей находится строчкой выше. В 18:30 команда Унаи Эмери примет «Брайтон».

«Юнайтед» потерял теоретические шансы на выход в топ-4, дающий право участия в Лиге чемпионов на следующий сезон. При этом команда гарантировала себе участие в Лиге Европы.