«МЮ» потерял шансы на Лигу чемпионов и гарантировал себе участие в Лиге Европы

На багаже Маура едва вытянули 6 место;)
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии.
За тур до конца команда Уле-Гуннара Сульшера с 66-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице.
«Арсенал» набрал столько же и с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей находится строчкой выше. В 18:30 команда Унаи Эмери примет «Брайтон».
«Юнайтед» потерял теоретические шансы на выход в топ-4, дающий право участия в Лиге чемпионов на следующий сезон. При этом команда гарантировала себе участие в Лиге Европы.
- Сульшер вступил в должность и. о. главного тренера в декабре, сменив Жозе Моуринью. В марте норвежец подписал полноценный контракт.
- В дебютном сезоне Моуринью команда выиграла Лигу Европы-2016/17, обыграв «Аякс» со счетом 1:0 в решающем матче.