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    ОНК Москвы: «Кокорину вряд ли разрешат взять медаль РПЛ в камеру»

    Иван Мельников, ответственный секретарь ОНК Москвы, рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» Александром Кокориным.

    – Не сомневаюсь, что у Александра Кокорина была возможность посмотреть матч. Так как он интересуется командой, ее результатами. Думаю, он был в этом заинтересован.

    По правилам распорядка в СИЗО просмотр телевизора до десяти часов вечера разрешен. С этим проблем не должно было возникнуть.

    – Знаете, как он отреагировал на золото?

    – Еще пока мало времени прошло. Планируем после праздников посетить «Бутырку» и заодно зайдем к нему и спросим об этом.

    Насколько знаю, ему еще предстоит медаль получить. В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду.

    Источник: «Спорт-Экспрессу»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5042

      mihail200606 7 минут назад

      На ней или повеситься можно или заточку сделать..)

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      Рейтинг: +2537

      Путник 13 21 минуту назад

      Презервативы...

      0
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      Рейтинг: +1118

      Ден 781 45 минут назад

      А то сделает заточку

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