ОНК Москвы: «Кокорину вряд ли разрешат взять медаль РПЛ в камеру»

Иван Мельников, ответственный секретарь ОНК Москвы, рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» Александром Кокориным.

– Не сомневаюсь, что у Александра Кокорина была возможность посмотреть матч. Так как он интересуется командой, ее результатами. Думаю, он был в этом заинтересован.

По правилам распорядка в СИЗО просмотр телевизора до десяти часов вечера разрешен. С этим проблем не должно было возникнуть.

– Знаете, как он отреагировал на золото?

– Еще пока мало времени прошло. Планируем после праздников посетить «Бутырку» и заодно зайдем к нему и спросим об этом.

Насколько знаю, ему еще предстоит медаль получить. В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду.