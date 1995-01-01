«Бавария»: Рибери и Роббен не будут продлевать контракты

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что полузащитник Франк Рибери не будет продлевать контракт, истекающий в июне.

«Для меня переход в «Баварию» стал воплощением мечты. Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе. Вместе мы выиграли более 20 титулов», – цитирует источник француза.

Ранее о планах не продлевать соглашение сообщил хавбек Арьен Роббен. В апреле «Бомбардир» со ссылкой на немецкий отдел Sky Sports писал о том, что 35-летний голландец из-за травмы может больше не сыграть за клуб.