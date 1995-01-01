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    «Бавария»: Рибери и Роббен не будут продлевать контракты

    Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что полузащитник Франк Рибери не будет продлевать контракт, истекающий в июне.

    «Для меня переход в «Баварию» стал воплощением мечты. Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе. Вместе мы выиграли более 20 титулов», – цитирует источник француза.

    Ранее о планах не продлевать соглашение сообщил хавбек Арьен Роббен. В апреле «Бомбардир» со ссылкой на немецкий отдел Sky Sports писал о том, что 35-летний голландец из-за травмы может больше не сыграть за клуб.

    • Рибери перешел в «Баварию» в июле 2007 года из «Марселя» за 30 миллионов евро.
    • Трансфер Роббена состоялся в августе-2009. «Реал» заработал на сделке 25 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2589

      Добрый Бобер 16 минут назад

      "Монако"?

      1
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      Рейтинг: +6548

      Cules2013 2 часа назад

      Всё понятно. Их можно было ещё пару лет назад спокойно отпускать. Больше лечатся, чем играют, а ЗП у них поди ого-го. И место для свежей крови больше будет. Давно пора.

      1
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      Рейтинг: +2747

      dinar7777dinar 2 часа назад

      еще бы то !! песок сыплется уже. да и зарплатную ведомость разгрузят.

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