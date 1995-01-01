Роббен может больше не сыграть за «Баварию». Он не выходил с ноября

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен дал интервью о состоянии здоровья.

«Не уверен, что смогу сыграть за «Баварию» в текущем сезоне. Я расстроен, потому что мы не можем понять, что со мной.

Будущее? Мне звонят из других клубов, но я хочу долго тренироваться с «Баварией», – сказал 35-летний голландец.

В декабре издание Omnisport сообщило, что клуб не будет продлевать контракт с футболистом. Он подтвердил информацию.