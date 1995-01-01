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    Роббен может больше не сыграть за «Баварию». Он не выходил с ноября

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен дал интервью о состоянии здоровья.

    «Не уверен, что смогу сыграть за «Баварию» в текущем сезоне. Я расстроен, потому что мы не можем понять, что со мной.

    Будущее? Мне звонят из других клубов, но я хочу долго тренироваться с «Баварией», – сказал 35-летний голландец.

    В декабре издание Omnisport сообщило, что клуб не будет продлевать контракт с футболистом. Он подтвердил информацию.

    • В десятом сезоне за мюнхенский клуб Роббен забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 15 играх.
    • Последний раз Роббен играл 27 ноября – 5:1 с «Бенфикой» в 5 туре групповой стадии ЛЧ.

    Источник: Sky Sport Germany

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +708

      Loko_Roma 1 минуту назад

      В Европе мало смотрят на имя, значит какой-нибудь сопляк 20 летний лучше Робби, отсюда и вывод. Пора заканчивать Легенде!

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      Рейтинг: +1037

      Бухбух 34 минуты назад

      Роббен стал староват для Баварии. Щас путь только один - назад домой, в Голландию.

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