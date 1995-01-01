Роббен может больше не сыграть за «Баварию». Он не выходил с ноября

В Европе мало смотрят на имя, значит какой-нибудь сопляк 20 летний лучше Робби, отсюда и вывод. Пора заканчивать Легенде!
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен дал интервью о состоянии здоровья.
«Не уверен, что смогу сыграть за «Баварию» в текущем сезоне. Я расстроен, потому что мы не можем понять, что со мной.
Будущее? Мне звонят из других клубов, но я хочу долго тренироваться с «Баварией», – сказал 35-летний голландец.
В декабре издание Omnisport сообщило, что клуб не будет продлевать контракт с футболистом. Он подтвердил информацию.
- В десятом сезоне за мюнхенский клуб Роббен забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 15 играх.
- Последний раз Роббен играл 27 ноября – 5:1 с «Бенфикой» в 5 туре групповой стадии ЛЧ.