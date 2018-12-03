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    Роббен покинет «Баварию» по окончании текущего сезона

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о своем решении покинуть команду по окончании текущего сезона.

    «Я принял решение покинуть «Баварию» несколько недель назад. Думаю, это правильный путь, и нужно сказать об этом сейчас.

    Для меня этот шаг является серьезным. Я здесь уже десять лет, все эти годы были чудесными.

    Просто невероятно, что я все еще играю на таком уровне в этом возрасте и могу сыграть так, как это было с «Бенфикой», – заявил футболист.

    Роббен играет в составе «Баварии» с 2009 года. За это время он провел 305 игр, забил в них 143 гола и отдал 101 результативную передачу. На его счету победы в семи чемпионатах Германии, четыре национальных Кубка, Лига чемпионов сезона-2012/13. В 2013 году он побеждал с клубом в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Omnisport

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    03.12.2018 09:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 4 декабря 2018, 20:35

      Рибери Роббен пора.. в FIFA11 до сих пор у меня в составе_)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 14:06

      О завершении карьеры пока не говорит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 3 декабря 2018, 13:47

      Всё к бомжам перейдёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 декабря 2018, 10:35

      С Тимощуком поговорил...
      Ждите сенсации...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 3 декабря 2018, 10:06

      Это правильное решение, годы дают свое, а нам нужна перестройка, есть новые игроки, есть деньги, руководство баварии должно понимать, что если не сейчас то потом будет уже поздно и будет ситуация как у когда-то великого Милана, который по сей день находиться в середниках

      3
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 3 декабря 2018, 09:23

      Лицо Баварии, как, скажем, Рауль был лицом Реала... Время течёт слишком быстро...

      1
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