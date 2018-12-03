Роббен покинет «Баварию» по окончании текущего сезона

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о своем решении покинуть команду по окончании текущего сезона.

«Я принял решение покинуть «Баварию» несколько недель назад. Думаю, это правильный путь, и нужно сказать об этом сейчас.

Для меня этот шаг является серьезным. Я здесь уже десять лет, все эти годы были чудесными.

Просто невероятно, что я все еще играю на таком уровне в этом возрасте и могу сыграть так, как это было с «Бенфикой», – заявил футболист.

Роббен играет в составе «Баварии» с 2009 года. За это время он провел 305 игр, забил в них 143 гола и отдал 101 результативную передачу. На его счету победы в семи чемпионатах Германии, четыре национальных Кубка, Лига чемпионов сезона-2012/13. В 2013 году он побеждал с клубом в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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