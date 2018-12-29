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    Sky Sport Italia: Моуринью может возглавить «Селтик», если Тухель останется в «ПСЖ»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может начать работу в «Селтике».

    56-летний португалец уже получил предложение от шотландского клуба и рассматривает этот вариант.

    Согласно источнику, сделка может состояться в том числе благодаря близким отношениям Жорже Мендеша, агента Моуринью, с руководством «кельтов». Считается, что Моуринью может возглавить клуб, если Томас Тухель – другой клиент Мендеша – останется в «ПСЖ».

    • Моуринью тренировал «Юнайтед» с мая-2016 по декабрь-2018. Выиграл с клубом Суперкубок Англии и Лигу Европы.
    • Ранее команда из Глазго выиграла чемпионат Шотландии. Это 50 победа в истории клуба и 8 подряд.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5437

      Skull_Boy 31 минуту назад

      Да Селтик любой придурок может к чемпионству привести, чемпионат одной команды и более менее признаки жизни подают Рейнджерс и Абердин

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7787

      DeStar 37 минут назад

      ну вот там ему и место

      0
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      ...
      Рейтинг: +660

      Фанат Рубина > DeStar 4 минуты назад

      ну за то хоть чемпионат возьмет

      0
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