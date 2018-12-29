Sky Sport Italia: Моуринью может возглавить «Селтик», если Тухель останется в «ПСЖ»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может начать работу в «Селтике».

56-летний португалец уже получил предложение от шотландского клуба и рассматривает этот вариант.

Согласно источнику, сделка может состояться в том числе благодаря близким отношениям Жорже Мендеша, агента Моуринью, с руководством «кельтов». Считается, что Моуринью может возглавить клуб, если Томас Тухель – другой клиент Мендеша – останется в «ПСЖ».