Sky Sport Italia: Моуринью может возглавить «Селтик», если Тухель останется в «ПСЖ»

Да Селтик любой придурок может к чемпионству привести, чемпионат одной команды и более менее признаки жизни подают Рейнджерс и Абердин
Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может начать работу в «Селтике».
56-летний португалец уже получил предложение от шотландского клуба и рассматривает этот вариант.
Согласно источнику, сделка может состояться в том числе благодаря близким отношениям Жорже Мендеша, агента Моуринью, с руководством «кельтов». Считается, что Моуринью может возглавить клуб, если Томас Тухель – другой клиент Мендеша – останется в «ПСЖ».
- Моуринью тренировал «Юнайтед» с мая-2016 по декабрь-2018. Выиграл с клубом Суперкубок Англии и Лигу Европы.
- Ранее команда из Глазго выиграла чемпионат Шотландии. Это 50 победа в истории клуба и 8 подряд.