«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

еще не факт,Челси может стать четвертым,а если Арсенал выиграет Лигу Европы,тогда на следующий сезон он попадает в Лигу Чемпионов,тогда четвертая команда мимо Лиги Чемпионов
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ (1:1). Этот результат гарантировал «Челси» участие в Лиге чемпионов в следующе сезоне.
Команда Унаи Эмери занимает пятое место с 67 очками за тур до конца чемпионата. «Челси» с 71 очком идет третьим.
В последний раз «Челси» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18. В текущем сезоне команда Маурицио Сарри выступает в Лиге Европы, в четверг ей предстоит сыграть в ответном матче против «Айнтрахта» (первая игра завершилась вничью – 1:1).