«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ (1:1). Этот результат гарантировал «Челси» участие в Лиге чемпионов в следующе сезоне.

Команда Унаи Эмери занимает пятое место с 67 очками за тур до конца чемпионата. «Челси» с 71 очком идет третьим.

В последний раз «Челси» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18. В текущем сезоне команда Маурицио Сарри выступает в Лиге Европы, в четверг ей предстоит сыграть в ответном матче против «Айнтрахта» (первая игра завершилась вничью – 1:1).