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    «Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

    «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ (1:1). Этот результат гарантировал «Челси» участие в Лиге чемпионов в следующе сезоне.

    Команда Унаи Эмери занимает пятое место с 67 очками за тур до конца чемпионата. «Челси» с 71 очком идет третьим.

    В последний раз «Челси» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18. В текущем сезоне команда Маурицио Сарри выступает в Лиге Европы, в четверг ей предстоит сыграть в ответном матче против «Айнтрахта» (первая игра завершилась вничью – 1:1).

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +97

      SparMos 23 минуты назад

      еще не факт,Челси может стать четвертым,а если Арсенал выиграет Лигу Европы,тогда на следующий сезон он попадает в Лигу Чемпионов,тогда четвертая команда мимо Лиги Чемпионов

      0
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      Рейтинг: +76

      SummerHAze > SparMos 6 минут назад

      нет ,5 команд выступят

      0
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      Рейтинг: +410

      Санёк 17 40 минут назад

      Теперь на месте Азара кого нибудь приобрести надо

      0
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      Рейтинг: +156

      orlovcar > Санёк 17 38 минут назад

      бан на трансферы

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      Рейтинг: +410

      Санёк 17 > orlovcar 29 минут назад

      Е мае я про этого забыл

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      Рейтинг: +139

      Adekvat07 1 час назад

      По моему это гарантировал не только Челси, но и Арсенал с МЮ тоже гарантировпли для Челси ЛЧ)

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      Рейтинг: +6559

      Cules2013 1 час назад

      Сарри ещё Почета с Эмери обойдёт)) Прикольно.

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