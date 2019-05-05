Рэмзи, Чех и Уэлбек попрощались с болельщиками «Арсенала» на «Эмирейтс» 

«Арсенал» провел последнюю домашнюю игру в этом сезоне. Команда Унаи Эмери сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.

После игры футболисты, которые покинут команду в межсезонье, попрощались с болельщиками. Аарон Рэмзи перейдет в «Ювентус», Петр Чех завершит карьеру, Дэнни Уэлбек покинет клуб после истечения контракта.

Уэлбек выступает за «Арсенал» с 2014 года.

Чех – с 2015 года.

Рэмзи – с 2008 года.

В апреле Рэмзи получил травму в матче с «Наполи» в Лиге Европы, из-за нее он больше не сможет выйти на поле в текущем сезоне. Футболист провел за лондонский клуб 369 матча, забил 64 гола и отдал 62 ассиста.