Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Рэмзи, Чех и Уэлбек попрощались с болельщиками «Арсенала» на «Эмирейтс» 

    «Арсенал» провел последнюю домашнюю игру в этом сезоне. Команда Унаи Эмери сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.

    После игры футболисты, которые покинут команду в межсезонье, попрощались с болельщиками. Аарон Рэмзи перейдет в «Ювентус», Петр Чех завершит карьеру, Дэнни Уэлбек покинет клуб после истечения контракта.

    • Уэлбек выступает за «Арсенал» с 2014 года.
    • Чех – с 2015 года.
    • Рэмзи – с 2008 года.

    В апреле Рэмзи получил травму в матче с «Наполи» в Лиге Европы, из-за нее он больше не сможет выйти на поле в текущем сезоне. Футболист провел за лондонский клуб 369 матча, забил 64 гола и отдал 62 ассиста.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:44
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +154

      Grizli4G 9 минут назад

      Жалко, что Петер Чех завершает карьеру. Мог бы еще пару годков поиграть, но это его выбор. Удачи в дальнейшем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2419

      Yev 44 минуты назад

      Чеху респект: великая карьера достойного человека.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      EstOne 53 минуты назад

      Ремзи лучший, в ювентусе даст жару. Еще и ЛЧ выиграет в следующем году, обязательно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3856

      GoldPlayFIFARus9 > EstOne 23 минуты назад

      Угу, если не поломается снова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2166

      ivan-football-fan 58 минут назад

      Чеху - 36 лет... Красава...но время летит...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      LMI 1 час назад

      Разваливают Арсенал в конец
      Удачи тебе Аарон и спасибо за все годы преданной игры

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru