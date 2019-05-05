Рэмзи, Чех и Уэлбек попрощались с болельщиками «Арсенала» на «Эмирейтс» 

Жалко, что Петер Чех завершает карьеру. Мог бы еще пару годков поиграть, но это его выбор. Удачи в дальнейшем
«Арсенал» провел последнюю домашнюю игру в этом сезоне. Команда Унаи Эмери сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.
После игры футболисты, которые покинут команду в межсезонье, попрощались с болельщиками. Аарон Рэмзи перейдет в «Ювентус», Петр Чех завершит карьеру, Дэнни Уэлбек покинет клуб после истечения контракта.
- Уэлбек выступает за «Арсенал» с 2014 года.
- Чех – с 2015 года.
- Рэмзи – с 2008 года.
В апреле Рэмзи получил травму в матче с «Наполи» в Лиге Европы, из-за нее он больше не сможет выйти на поле в текущем сезоне. Футболист провел за лондонский клуб 369 матча, забил 64 гола и отдал 62 ассиста.
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— Arsenal FC (@Arsenal) May 5, 2019