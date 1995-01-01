Тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей

надеюсь поезд под откос пустит спасет очки страны
Встреча 26-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Арсенал» закончилась со счетом 1:1.
За гостей забил нападающий Лука Джорджевич, в составе хозяев отличился полузащитник Рикарду Алвеш.
Беспроигрышная серия туляков в Премьер-лиге составила девять матчей подряд (пять побед и четыре ничьи). Последний раз команда Игоря Черевченко уступала в чемпионате «Ахмату» (0:2) в декабрьском матче 17-го тура.
- Тульский клуб набрал 39 очков и вышел на пятое место, обойдя «Спартак» (39) по разнице забитых и пропущенных мячей.
- Московский клуб в своем матче 26-го тура принимает «Рубин». «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию.