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    Тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей

    Встреча 26-го тура чемпионата России «Оренбург»«Арсенал» закончилась со счетом 1:1.

    За гостей забил нападающий Лука Джорджевич, в составе хозяев отличился полузащитник Рикарду Алвеш.

    Беспроигрышная серия туляков в Премьер-лиге составила девять матчей подряд (пять побед и четыре ничьи). Последний раз команда Игоря Черевченко уступала в чемпионате «Ахмату» (0:2) в декабрьском матче 17-го тура.

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +145

      Вальдемар IV 24 минуты назад

      надеюсь поезд под откос пустит спасет очки страны

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      Рейтинг: +84

      ААМ 1 час назад

      Крепкая команда.

      0
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      Рейтинг: +1049

      erma 1 час назад

      Нужно опять брать в Спартак тренера из Тулы, Кононова вернуть с доплатой.

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      Рейтинг: +115

      Muboraksho 1 час назад

      Ну молодцом, что в ничью.

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