Тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей

Встреча 26-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Арсенал» закончилась со счетом 1:1.

За гостей забил нападающий Лука Джорджевич, в составе хозяев отличился полузащитник Рикарду Алвеш.

Беспроигрышная серия туляков в Премьер-лиге составила девять матчей подряд (пять побед и четыре ничьи). Последний раз команда Игоря Черевченко уступала в чемпионате «Ахмату» (0:2) в декабрьском матче 17-го тура.