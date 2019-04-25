Главные новости дня. Игрок «Анжи» два года не получает зарплату, «Ювентус» заинтересован в Гвардиоле

«Манчестер Сити» забил 157 голов в сезоне. Это новый рекорд английского футбола.

«Сочи» лишился багажа перед матчем и вышел на поле в обычных футболках. Победный гол Обольский забил в бутсах тренера.

Четыре игрока «Ливерпуля», шесть футболистов «Ман Сити» и Погба – в команде года АПЛ по версии PFA.

«Ювентус» рассматривает кандидатуру Гвардиолы. Роналду будет рад приходу испанца.

Удалый: «Я получал последнюю зарплату в «Анжи» в июле 2017-го. Команда – банкрот. Ее больше не будет».

«Челси»: «Невключение Азара в команду сезона АПЛ – удивительная ошибка».

Болельщики «Спартака» сломали кресла на стадионе в Туле и попытались их поджечь.

«Арсенал» с крупным счетом победил «Спартак».

Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!