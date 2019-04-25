РПЛ. «Арсенал» с крупным счетом победил «Спартак»

Самая народная недокоманда
В четверг прошли три матча 25-го тура чемпионата России.
«Енисей» дома обыграл «Оренбург», «Крылья Советов» встретились с «Уралом» (0:1), а «Спартак» на выезде сыграл против тульского «Арсенала» (0:3).
Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур
Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Семенов, 2; 1:1 – Классон, 48.
Ростов – Локомотив – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Фарфан, 5; 1:1 – Ионов, 39 (с пенальти); 1:2 – Фарфан, 83.
Голы: 0:1 – Ваньек, 45; 1:1 – Сорокин, 71.
Голы: 1:0 – Бийол, 13; 2:0 – Сигурдссон, 55.
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Дзюба, 60; 2:0 – Азмун, 66.
Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Эль-Кабир, 61 (с пенальти).
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Кангва, 6; 2:0 – Ткачев, 24; 3:0 – Мирзов, 37 (с пенальти).
Енисей (Красноярск) – Оренбург – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Соболев, 36 (с пенальти); 1:1 – Деспотович, 80; 2:1 – Кутьин, 90+3.