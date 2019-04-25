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    РПЛ. «Арсенал» с крупным счетом победил «Спартак»

    В четверг прошли три матча 25-го тура чемпионата России.

    «Енисей» дома обыграл «Оренбург», «Крылья Советов» встретились с «Уралом» (0:1), а «Спартак» на выезде сыграл против тульского «Арсенала» (0:3).

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Семенов, 2; 1:1 – Классон, 48.

    Ростов – Локомотив – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фарфан, 5; 1:1 – Ионов, 39 (с пенальти); 1:2 – Фарфан, 83.

    Рубин – Уфа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ваньек, 45; 1:1 – Сорокин, 71.

    ЦСКА – Анжи – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бийол, 13; 2:0 – Сигурдссон, 55.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 60; 2:0 – Азмун, 66.

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эль-Кабир, 61 (с пенальти).

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Кангва, 6; 2:0 – Ткачев, 24; 3:0 – Мирзов, 37 (с пенальти).

    Енисей (Красноярск) – Оренбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Соболев, 36 (с пенальти); 1:1 – Деспотович, 80; 2:1 – Кутьин, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2019 22:40
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 26 апреля 2019, 19:31

      Самая народная недокоманда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 26 апреля 2019, 18:51

      Пусть Федун выступит и объяснит народу, что происходит. Ответит на два вечных русских вопроса: Кто виноват? и Что делать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 26 апреля 2019, 11:38

      Кто будет чемпионом РПЛ решают 4 команды. Всё-таки хочется интриги!)))))))))
      А вот с 5-м местом ещё очень много вопросов. Расстояние между 5 и 10 местами в таблице всего 6 баллов!!!
      Уже сейчас можно сказать - чемпионат чертовски интересный!!!
      Скоро финал! Ждём-с!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > gor77 26 апреля 2019, 17:08

      Какие 4-е команды? Чемпион РПЛ фактически определен.
      Остальным командам не надо было клювом щелкать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 апреля 2019, 10:45

      Зачем Спартаку Федун?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 25 апреля 2019, 21:26

      Это как надо играть, что при 70% владении мячом, проигрывать 3 - 0?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 25 апреля 2019, 20:37

      хрю хрю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 25 апреля 2019, 20:11

      кононов на выход

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2228

      Гиви Эрудитошвили 25 апреля 2019, 19:27

      Иные клубы хлопают дверью, другие кому-то дверью могут прищемить кое-что...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 25 апреля 2019, 18:38

      С такими результатами и чемпионат интересней, Енисей хлопает дверью.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 25 апреля 2019, 18:33

      Арсенал - только победа!!!

      3
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