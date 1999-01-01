Удалый: «Я получал последнюю зарплату в «Анжи» в июле 2017-го. Команда – банкрот. Ее больше не будет»

Защитник «Анжи» Игорь Удалый после поражения от ЦСКА (0:2) в 25-м туре РПЛ сообщил, что не получает зарплату в течение почти двух лет. По его словам, махачкалинский клуб прекратит свое существование после завершения текущего сезона.

«Дела все хуже, хуже и хуже. Лично я получал последнюю зарплату в июле 2017 года. Скоро будет два года, как не платят. У нас нет денег ни на что, я не знаю, как мы еще на выезды ездим: живем в Махачкале в долг, летаем в долг, должны всему миру. Дела только хуже и хуже. Мы на 99% знаем, если команда доживет до последней игры, ее не будет. Команда – банкрот. «Анжи» больше не будет.

Только благодаря словам тренера и беседам в раздевалке остаемся в команде, выходим на поле, какие-то еще очки набираем. Надежды с каждым днем все меньше и меньше. Ее и так в принципе не было, а чем дальше, тем больше понимаем, что все – это конец», – сказал Удалый.