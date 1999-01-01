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    Удалый: «Я получал последнюю зарплату в «Анжи» в июле 2017-го. Команда – банкрот. Ее больше не будет»

    Защитник «Анжи» Игорь Удалый после поражения от ЦСКА (0:2) в 25-м туре РПЛ сообщил, что не получает зарплату в течение почти двух лет. По его словам, махачкалинский клуб прекратит свое существование после завершения текущего сезона.

    «Дела все хуже, хуже и хуже. Лично я получал последнюю зарплату в июле 2017 года. Скоро будет два года, как не платят. У нас нет денег ни на что, я не знаю, как мы еще на выезды ездим: живем в Махачкале в долг, летаем в долг, должны всему миру. Дела только хуже и хуже. Мы на 99% знаем, если команда доживет до последней игры, ее не будет. Команда – банкрот. «Анжи» больше не будет.

    Только благодаря словам тренера и беседам в раздевалке остаемся в команде, выходим на поле, какие-то еще очки набираем. Надежды с каждым днем все меньше и меньше. Ее и так в принципе не было, а чем дальше, тем больше понимаем, что все – это конец», – сказал Удалый.

    • «Анжи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Ранее появилась информация, что долги клуба составляют более 200 миллионов рублей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1361

      InterMilLano1908 4 минуты назад

      Анди больше амкара жаль... Никогда не понимал что плакались по поводу амкара это был главный автобус РПЛ и только убивал лигу.

      0
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      Рейтинг: +70

      Prodriver 17 минут назад

      Зачем этот клуб тогда вообще существует..напрашивается вывод,кому то не платят,а кто то свои карманы наполняет,дабы после сезона клуб объявили банкротом..и денежки навсегда останутся в карманах...Яркий пример тому Кубань..по тому же сценарию и Анжи движется..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10292

      bset 19 минут назад

      Злой рок. Кто приходит в РПЛ на место банкрота, тот сам становится банкротом. Кто там следующий? Какое-нибудь Чертаново?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Decorhome 33 минуты назад

      Очень жаль

      0
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      Рейтинг: +3289

      Агасфер 34 минуты назад

      Придётся сменить клуб,и,на всякий случай,фамилию-на Неудалый.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2533

      woyser 46 минут назад

      Вообще-то он сказал, что получили за июль 2017-го года. Долги выплачиваются, но очень медленно и скорее всего по окончанию сезона прекратятся выплаты, а клуб объявят банкротом. Вопрос один на кой леший их протащили обратно в РПЛ, если они уже в прошлом году были полностью убиты?

      2
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      Рейтинг: +2285

      m40 47 минут назад

      К чему эти мучения? Чем думало руководство перед началом сезона? Куда смотрели в РФС допуская команду к турниру?

      3
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      Рейтинг: +1999

      ivan-football-fan 51 минуту назад

      Вот...что это такое?
      Что это за "журналистский материал"?
      Почему ОБ ЭТОМ (о полноценной смерти ещё одного - ОЧЕРЕДНОГО - клуба РПЛ) говорит просто игрок команды?
      А ГДЕ ВСЕ ЭТИ СПОНСОРЫ, АДМИНИСТРАТОРЫ, И ВСЯ ВЛАСТНАЯ "ВЕРТИКАЛЬНАЯ" ЕДРОСНЯ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ТУТ-КАК-ТУТ, КОГДА И БЕЗ НИХ ВСЁ ХОРОШО?
      Самое худшее то, что клубы умирают МОЛЧА. Никто не анализирует КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУТОЛА В СТРАНЕ!
      Ещё хуже будет, если "Анжи" опять на какой-то короткий период взвалят на плечи какому-нить олигарху по приказу Кремля...и порочная система продолжит выстравивать потёмкинские деревни ВМЕСТО СИСТЕМЫ РАЩВИТИЯ ФУТБОЛА В СТРАНЕ....

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      Рейтинг: +24

      Феликс Сметана 52 минуты назад

      2 года не платят а ты все сидишь в клубе? очень странно если честно

      3
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      Рейтинг: +460

      Иван_Невский > Феликс Сметана 37 минут назад

      имеет место быть Ч/нал
      люди столько без зарплаты не работают

      0
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      Рейтинг: +105

      Ашет Арбузян > Феликс Сметана 35 минут назад

      да понятно что в уши льет)

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      Рейтинг: +276

      Борат 58 минут назад

      анжи вслед за амкаром !
      расходимся !

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