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    Четыре игрока «Ливерпуля», шесть футболистов «Ман Сити» и Погба – в команде года АПЛ по версии PFA

    Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала команду АПЛ сезона-2018/19.

    В нее вошли шесть футболистов «Манчестер Сити», четыре игрока «Ливерпуля» и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

    Сборная сезона АПЛ по версии PFA

    Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).

    Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»).

    Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).

    Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба – «Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»).

    Источник: Squawka

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +99

      DSmoto 7 минут назад

      Тоттенхем, Арсенал, Челси не участво вали что-ли в чемпионате ?

      0
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      Рейтинг: +9

      Срук 32 минуты назад

      https://clck.ru/Fkuvw забери выигрыш с фрибета сразу после победы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1991

      ivan-football-fan 59 минут назад

      КРАЙНЕ СОМНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК))))
      Фернандиньо и Погба неуместны. Где Салах?)))

      0
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      Рейтинг: +365

      Дима Цэ 59 минут назад

      Странно, а то, что Волки Арсенал порвали никто не заметил?

      0
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      Рейтинг: +129

      Sarco 1 час назад

      Ну правильно , игрок который лидирует по системе гол + пасс не достоин быть в сборной , лучше включим игрока с 1 голевой передачей .

      1
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      Рейтинг: +1845

      Dgad 1 час назад

      Ну с вратарем я бы поспорил, Алисон больше сухарей провел. Полузащита так же спорно...Фернандинье...Погба...

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