Четыре игрока «Ливерпуля», шесть футболистов «Ман Сити» и Погба – в команде года АПЛ по версии PFA

Тоттенхем, Арсенал, Челси не участво вали что-ли в чемпионате ?
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала команду АПЛ сезона-2018/19.
В нее вошли шесть футболистов «Манчестер Сити», четыре игрока «Ливерпуля» и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
Сборная сезона АПЛ по версии PFA
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба – «Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»).