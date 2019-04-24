Marca: «Ювентус» рассматривает кандидатуру Гвардиолы. Роналду будет рад приходу испанца

Было бы шикарно..
«Ювентус» рассматривает кандидатуру главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сообщает Marca.
В настоящее время туринцы решают вопрос о будущем Массимилиано Аллегри, и испанский специалист может стать возможной заменой итальянцу.
Нападающий бело-черных Криштиану Роналду позитивно относится к вероятному назначению Гвардиолы.
- «Ювентус» в этом сезоне выиграл восьмой титул чемпиона Италии подряд [под руководством Аллегри – пятый подряд].
- Из Лиги чемпионов туринцы вылетели на стадии 1/4 финала, проиграв «Аяксу» (1:1, 1:2).
- Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2021 года.