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    Marca: «Ювентус» рассматривает кандидатуру Гвардиолы. Роналду будет рад приходу испанца

    «Ювентус» рассматривает кандидатуру главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сообщает Marca.

    В настоящее время туринцы решают вопрос о будущем Массимилиано Аллегри, и испанский специалист может стать возможной заменой итальянцу.

    Нападающий бело-черных Криштиану Роналду позитивно относится к вероятному назначению Гвардиолы.

    • «Ювентус» в этом сезоне выиграл восьмой титул чемпиона Италии подряд [под руководством Аллегри – пятый подряд].
    • Из Лиги чемпионов туринцы вылетели на стадии 1/4 финала, проиграв «Аяксу» (1:1, 1:2).
    • Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +75

      Sterh 20 минут назад

      Было бы шикарно..

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      Рейтинг: +489

      levon_man 42 минуты назад

      Если верна информация об обмене Неймара на Агуэро, то Пеп никуда не уйдет. Да и так врядли уйдет. Тут вопрос престижа - он Сити в чемпионы Лиги выведет, потом посмотрит. Думаю потом уйдет в сборную. - иное развитие.

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      Рейтинг: +1999

      ivan-football-fan 47 минут назад

      Думаю, что Пеп не усидит в "нефтяных".... Не за ТАКИЕ результаты в ЛЧ саудиты вваливают чудовищные бабки в МанСити...
      КТО ТАМ БУДЕТ ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЛИ СОЗДАВАТЬ НЕКИЕ "ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ СВОИХ ИГРОКОВ"?)))
      завтра же они скупять лучших на планете за миллиард... ВОТ ТЕБЕ И ВЕСЬ "ФУТБОЛ")))

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      Рейтинг: +68017

      zigbert 51 минуту назад

      А что скажет на эти слова Роналду ,Аллегри?

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      Рейтинг: +893

      SarJr 1 час назад

      Не думаю что гвардиола будет хотеть работать с роналду, да и наверняка пока не выиграет лч - никуда не уйдёт из сити

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      Рейтинг: +1849

      Dgad 1 час назад

      Так он из Сити нини...

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