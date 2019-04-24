Marca: «Ювентус» рассматривает кандидатуру Гвардиолы. Роналду будет рад приходу испанца

«Ювентус» рассматривает кандидатуру главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сообщает Marca.

В настоящее время туринцы решают вопрос о будущем Массимилиано Аллегри, и испанский специалист может стать возможной заменой итальянцу.

Нападающий бело-черных Криштиану Роналду позитивно относится к вероятному назначению Гвардиолы.