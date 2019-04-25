«Челси»: «Невключение Азара в команду сезона АПЛ – удивительная ошибка»

вместо Бернарду Силву вполне должен быть Азар
«Челси» прокомментировал невключение полузащитника команды Эдена Азара Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA) в команду сезона АПЛ.
Ранее PFA номинировала бельгийца на звание лучшего футболиста.
«Эден Азар действительно попал в шорт-лист из шести человек на награду «Игрок года» от PFA, объявленный на выходных, но не был включен в команду года АПЛ сезона-2018/19, которая была представлена сегодня утром.
Наш десятый номер проводит выдающийся сезон, полный захватывающих моментов, и его невыбор широко описывается [в СМИ] как удивительная ошибка. Безусловно, его статистика в текущем сезоне не могла сыграть против него при голосовании.
Азар проводит свою лучшую кампанию в Премьер-лиге на сегодняшний день, если говорить о голах и результативных передачах, и он занимает первое место по системе «гол+пас» среди всех игроков всех 20-ти клубов», – говорится в заявлении лондонцев.
- В этом сезоне Азар провел за «Челси» 46 матчей, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.
- Лондонцы приобрели футболиста у «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.