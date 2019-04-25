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    «Челси»: «Невключение Азара в команду сезона АПЛ – удивительная ошибка»

    «Челси» прокомментировал невключение полузащитника команды Эдена Азара Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA) в команду сезона АПЛ.

    Ранее PFA номинировала бельгийца на звание лучшего футболиста.

    «Эден Азар действительно попал в шорт-лист из шести человек на награду «Игрок года» от PFA, объявленный на выходных, но не был включен в команду года АПЛ сезона-2018/19, которая была представлена сегодня утром.

    Наш десятый номер проводит выдающийся сезон, полный захватывающих моментов, и его невыбор широко описывается [в СМИ] как удивительная ошибка. Безусловно, его статистика в текущем сезоне не могла сыграть против него при голосовании.

    Азар проводит свою лучшую кампанию в Премьер-лиге на сегодняшний день, если говорить о голах и результативных передачах, и он занимает первое место по системе «гол+пас» среди всех игроков всех 20-ти клубов», – говорится в заявлении лондонцев.

    • В этом сезоне Азар провел за «Челси» 46 матчей, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.
    • Лондонцы приобрели футболиста у «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +107

      Ашет Арбузян 4 минуты назад

      вместо Бернарду Силву вполне должен быть Азар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12568

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Посмотреть бы на эти рожи из РFA, кто же у них там заседает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Sarco 21 минуту назад

      Хорошо , что клуб поддержал , тем более когда человек действительно заслужил . 50 процентов голов команды он сделал . Кто то, скажет мне ,чем Мане лучше ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5380

      Skull_Boy 23 минуты назад

      В чем тут ошибка то, если в играх против команд топ-5 (МС, МЮ, Ливер, Арсенал и Шпоры) его не видно и не слышно было, хотя нет кому то он забивал

      0
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      ...
      Рейтинг: +134

      Sarco > Skull_Boy 18 минут назад

      У него одна из лучших статистик против топ 6 , ты про что говоришь ? Он Забивал , Ливерпулю, Сити , И Арсеналу , ну и еще предстоит играю с Мю.

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