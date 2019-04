Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил всех за поздравления с днем рождения.

Сегодня, 22 апреля, итальянскому специалисту исполнилось 55 лет.

«Thank you everybody for the birthday wishes! Спасибо всем за ваши добрые пожелания!» — написал Каррера в инстаграме.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

В октябре 2018-го руководство московского клуба отправило его в отставку.

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения