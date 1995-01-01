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    The Sun: Де Хеа винит себя в поражении от «Барселоны»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа считает себя виновным в поражении от «Барселоны» (0:3) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    Как сообщает The Sun, испанский страж ворот после игры на «Камп Ноу» извинился перед партнeрами по команде, отметив, что, если бы не его ошибка, у манкунианцев были бы шансы побороться за путeвку в 1/2 финала турнира.

    Де Хеа допустил результативную ошибку в случае со вторым голом Лионеля Месси, упустив мяч под рукой после несильного удара аргентинца.

    В итоге «Барселона» разгромила «МЮ» со счетом 3:0.

    Источник: The Sun

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +813

      SarJr 23 минуты назад

      То что извинился - хорошо. Но барса бы забила второй в любом случае. Не в тот момент, так чуть позже имхо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4902

      mihail200606 31 минуту назад

      Ну а что делать... Бывает..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      khateev 37 минут назад

      Шансов,увы,не было никаких,хотя действительно ошибся.

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