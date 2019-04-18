The Sun: Де Хеа винит себя в поражении от «Барселоны»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа считает себя виновным в поражении от «Барселоны» (0:3) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Как сообщает The Sun, испанский страж ворот после игры на «Камп Ноу» извинился перед партнeрами по команде, отметив, что, если бы не его ошибка, у манкунианцев были бы шансы побороться за путeвку в 1/2 финала турнира.

Де Хеа допустил результативную ошибку в случае со вторым голом Лионеля Месси, упустив мяч под рукой после несильного удара аргентинца.

В итоге «Барселона» разгромила «МЮ» со счетом 3:0.