Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    The Times: «Челси» не продаст Хадсона-Одои, даже если он откажется продлевать контракт с клубом 

    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои хочет покинуть клуб, но руководство команду открывается отпускать игрока. Об этом сообщает The Times.

    Контракт хавбека истекает через 12 месяцев. По информации источника, «Челси» не собирается продавать футболиста даже в том случае, если игрок откажется продлевать соглашение.

    • В январе Хадсон-Одои мог перейти в «Баварию» за 35 миллионов евро, но «Челси» отклонил предложение.
    • Летом «Бавария» попробует подписать футболиста еще раз. Также на игрока претендует «МЮ».
    • «Челси» не может регистрировать новых футболистов до конца сезона-2019/20 из-за трансферного бана от УЕФА.

    Хадсон-Одои – воспитанник «Челси», он находится в системе клуба с восьми лет. Сейчас ему 18 лет. В текущем сезоне АПЛ он сыграл в шести играх.

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:52
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1421

      BlackMurder 6 минут назад

      Надо будет, все сделают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3811

      84aivengo 38 минут назад

      во первых,бан.. во вторых изумруд футбольный,в третьих клубные дела...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7388

      DeStar 51 минуту назад

      естественно, с баном то, продавать сейчас никого нельзя.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru