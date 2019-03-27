The Times: «Челси» не продаст Хадсона-Одои, даже если он откажется продлевать контракт с клубом 

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои хочет покинуть клуб, но руководство команду открывается отпускать игрока. Об этом сообщает The Times.

Контракт хавбека истекает через 12 месяцев. По информации источника, «Челси» не собирается продавать футболиста даже в том случае, если игрок откажется продлевать соглашение.

В январе Хадсон-Одои мог перейти в «Баварию» за 35 миллионов евро, но «Челси» отклонил предложение.

Летом «Бавария» попробует подписать футболиста еще раз. Также на игрока претендует «МЮ».

«Челси» не может регистрировать новых футболистов до конца сезона-2019/20 из-за трансферного бана от УЕФА.

Хадсон-Одои – воспитанник «Челси», он находится в системе клуба с восьми лет. Сейчас ему 18 лет. В текущем сезоне АПЛ он сыграл в шести играх.