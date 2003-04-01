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    Варга: «Ищем для Венгера работу, в России в том числе. Он уже был готов сюда приехать»

    Футбольный агент агент Шандор Варга сообщил, что подыскивает работу для бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. По его словам, французский специалист был готов перебраться в Россию.

    «Клиентами нашего агентства являются многие топ-тренеры, в том числе и из восточной Европы. Например, Сергей Ребров, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов.

    У нашего агентства где-то 400 клиентов. Среди них Венгер, Рэмзи, Тамаш Кадар из киевского «Динамо».

    Кстати, Венгеру мы сейчас ищем варианты продолжения карьеры, в том числе и в России. Он уже готов был сюда приехать», – сказал Варга.

    • Венгер возглавлял лондонский клуб с 1996-го по 2018 год.
    • За этот период «Арсенал» трижды выиграл АПЛ, по семь раз завоевал Кубок и Суперкубок Англии, вышел в финал Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.
    • В победном чемпионате Англии-2003/04 красно-белые не потерпели ни одного поражения.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64334

      Рубик Докоян 54 минуты назад

      Найдётся этому уважаемому специалисту работа и на Западе. Зачем ему на старости лет наш бедлам, он тут всю свою нервную систему разрушит...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12443

      shinnik > Рубик Докоян 21 минуту назад

      "Полно, летите, летите,
      Через полночь и солнце в Зените.
      По куплету всему свету
      Вы раздайте песню эту
      И дождей грибных серебряные нити.
      "
      (С)почти...от Аллы Борисовны..


      1
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      Рейтинг: +1158

      InterMilLano1908 1 час назад

      Такую ЗП только зенит потянет, но венгер бы краснодаре был бы очень кстати)))

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