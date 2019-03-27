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  • Варга: «Ищем для Венгера работу, в России в том числе. Он уже был готов сюда приехать»

Варга: «Ищем для Венгера работу, в России в том числе. Он уже был готов сюда приехать»

27 марта 2019, 19:00
8

Футбольный агент агент Шандор Варга сообщил, что подыскивает работу для бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. По его словам, французский специалист был готов перебраться в Россию.

«Клиентами нашего агентства являются многие топ-тренеры, в том числе и из восточной Европы. Например, Сергей Ребров, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов.

У нашего агентства где-то 400 клиентов. Среди них Венгер, Рэмзи, Тамаш Кадар из киевского «Динамо».

Кстати, Венгеру мы сейчас ищем варианты продолжения карьеры, в том числе и в России. Он уже готов был сюда приехать», – сказал Варга.

  • Венгер возглавлял лондонский клуб с 1996-го по 2018 год.
  • За этот период «Арсенал» трижды выиграл АПЛ, по семь раз завоевал Кубок и Суперкубок Англии, вышел в финал Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.
  • В победном чемпионате Англии-2003/04 красно-белые не потерпели ни одного поражения.

Источник: «Чемпионат»
Россия Венгер Арсен
Комментарии (8)
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InterMilLano1908
1553702871
Такую ЗП только зенит потянет, но венгер бы краснодаре был бы очень кстати)))
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Рубик Докоян
1553705919
Найдётся этому уважаемому специалисту работа и на Западе. Зачем ему на старости лет наш бедлам, он тут всю свою нервную систему разрушит...
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la verdad
1553710318
Ключевое слово- БЫЛ
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igorbolshakov
1553711085
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zigbert
1553711254
Венгер к нам не поедет. Создавать себе проблем он не захочет.
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Полная Канистра
1553711796
готов то готов тут главное сколько запросит 2 х карман не хватит ему
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владимир миронов
1553715282
Столько лет проработать в одном клубе - это что-то. Таких тренеров поискать еще, уважаемый человек.
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