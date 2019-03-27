Варга: «Ищем для Венгера работу, в России в том числе. Он уже был готов сюда приехать»

Футбольный агент агент Шандор Варга сообщил, что подыскивает работу для бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. По его словам, французский специалист был готов перебраться в Россию.

«Клиентами нашего агентства являются многие топ-тренеры, в том числе и из восточной Европы. Например, Сергей Ребров, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов.

У нашего агентства где-то 400 клиентов. Среди них Венгер, Рэмзи, Тамаш Кадар из киевского «Динамо».

Кстати, Венгеру мы сейчас ищем варианты продолжения карьеры, в том числе и в России. Он уже готов был сюда приехать», – сказал Варга.