Юрист: «Краснодар» не нарушил права Игнатьева, переведя его во вторую команду»

Спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что «Краснодар» не нарушил права нападающего Ивана Игнатьева, переведя его во вторую команду.

20-летний футболист не попал в заявку на матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Позже он сообщил, что отказался продлевать контракт с клубом перед игрой с москвичами, а на следующий день его отправили в «Краснодар-2».

«Что происходит: 20-летний футболист, по мнению тренера, по спортивным причинам не подходит для основного состава. Как выразился Мусаев, игрок «не думает о футболе». Поэтому он играет и тренируется со второй командой. Регламенты РФС и ФИФА не приветствуют ситуации, которые касаются запрета тренировок: командных тренировок, с мячом и т.д. То есть они запрещают то, что может нанести футболисту ущерб как спортсмену. Все остальное – выбор состава, определение готовности игроков – прерогатива главного тренера. Это спортивная составляющая. В противном случае мы дойдем до того, что футболист будет говорить: «Я хочу выйти на поле, иначе разорву контракт».

Сейчас не происходит ничего, что было бы нарушением прав футболиста и требовало бы вмешательства юриста. Игнатьев играет и тренируется со второй командой «Краснодара». Где ему играть, решать тренеру. С юридической точки зрения Игнатьев находится в той же ситуации, что и, например, Даниил Уткин, который привлекается в обе команды. Про Уткина же никто не говорит, что его права нарушаются игрой за «Краснодар-2».

Есть ли смысл Игнатьеву обращаться в палату по разрешению споров? Как юрист, который вел множество похожих дел, я не вижу, каким образом нарушаются права Игнатьева. Со стороны «Краснодара» я не вижу дискриминационных действий. Молодой игрок находится с такими же молодыми игроками в профессиональном клубе, вовремя получает заработную плату, полноценно тренируется.

Как постановил CAS [Спортивный арбитражный суд] в деле Эрика Салкича против тульского «Арсенала», «футболист должен иметь возможность выходить на поле. С другой стороны, это право должно корреспондировать с обязанностью тренера выбирать состав. В клубе 35 человек, а в основе выходят 11».

Вспомните ситуацию с вратарем Кепой из «Челси», когда тренер сказал ему: «Давай, уходи с поля», а тот ответил: «Я готов играть дальше!» Это дикая ситуация на взгляд любого спортивного менеджера. Не игрок определяет готовность и свои задачи на поле. Он должен выполнять то, что ему говорит тренер. И такое право тренера никак не связано с нарушением прав футболиста», – сказал Прокопец.